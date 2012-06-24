T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Mezuniyetlerini Baskın Oran'ın kitabıyla kutladılar

Mezunlar, diplomalarını Baskın Oran'ın Türk Dış Politikası kitabını havaya kaldırarak kutladı

24 Haziran 2012 23:57

İstanbul Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler bölümünü bitiren öğrenciler, mezuniyet törenlerine lisans eğitimi boyunca temel kaynakları olan Prof. Baskın Oran'ın "Türk Dış Politikası" kitabıyla katıldılar.

 
Mezunlar, lisans eğitimi boyunca ellerinin altında olan ve lisans eğitimleri sırasında çok yararlandıkları Prof. Oran'ın "Türk Dış Politikası" kitabından diploma töreninde de ayrılmadılar.
 
Mezuniyet töreni için anlaşan mezunlar, törene hep birlikte Prof. Oran'ın kitabıyla katılmayı kararlaştırdılar. Mezunlar, diplomalarını  Türk Dış Politikası kitabını havaya kaldırıp sallayarak kutladılar.

ETİKETLER

mezuniyetbaskın oranistanbul üniversitesisiyaset bilimitürk dış politikası

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İstanbul Havalimanı’nda pankartla yolcu beklemek ücretli olacak...

Ali Babacan sosyal medyadaki sessizliğini 5 yıl aradan sonra bozdu:...

Yavuz Sultan Selim ve Osmangazi köprülerinin geçiş ücretine zam ...

Doğum günü kutlarken birbirine sarılan öğretmenlere ceza...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24