Mezuniyetlerini Baskın Oran'ın kitabıyla kutladılar

İstanbul Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler bölümünü bitiren öğrenciler, mezuniyet törenlerine lisans eğitimi boyunca temel kaynakları olan Prof. Baskın Oran'ın "Türk Dış Politikası" kitabıyla katıldılar.

Mezunlar, lisans eğitimi boyunca ellerinin altında olan ve lisans eğitimleri sırasında çok yararlandıkları Prof. Oran'ın "Türk Dış Politikası" kitabından diploma töreninde de ayrılmadılar.

Mezuniyet töreni için anlaşan mezunlar, törene hep birlikte Prof. Oran'ın kitabıyla katılmayı kararlaştırdılar. Mezunlar, diplomalarını Türk Dış Politikası kitabını havaya kaldırıp sallayarak kutladılar.