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MEZUNİYET TÖRENİ TEMMUZ'DA ANKARA (A.A)

31 Mayıs 2011 19:37

-MEZUNİYET TÖRENİ TEMMUZ'DA ANKARA (A.A) - 31.05.2011 - Genelkurmay Başkanlığı yetkilileri, Harp Akademileri Komutanlığı mezuniyet töreninin bugün yapılacağı yönündeki haberin gerçeği yansıtmadığını bildirdi. Genelkurmay Başkanlığı yetkililerinden edinilen bilgiye göre, Harp Akademileri Komutanlığı mezuniyet töreni bugün yapılmayacak. Yetkililer, törenin her yıl olduğu gibi temmuz ayında yapılmasının planlandığını belirtti. Bir gazetenin bugünkü sayısında, Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün, Harp Akademileri Komutanı Orgeneral Bilgin Balanlı'nın ''Balyoz Planı'' soruşturması kapsamında dün tutuklanmasının ardından, "sürece müdahale gibi algılanabileceği endişesiyle" bugün yapılacak törene gitmeyeceği iddia edilmişti.

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