-MEZUNİYET DÖNÜŞÜ TRAFİK FACİASI ADANA (A.A) - 09.06.2006 - Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nun Adana-Gaziantep bölümündeki trafik kazasında 3 kişi öldü. Alınan bilgiye göre Ahmet Çavuşoğlu'nun kullandığı 07 NRL 27 çekici ve 07 NVC 27 dorse plakalı tır, Ceyhan'dan Adana istikametine doğru ilerlerken, TAG Otoyolu'nun İncirlik mevkisinde ambulans ve polis araçları için ayrılan noktadan ''U'' dönüşü yapmak istedi. Bu sırada Murat Karasoy (47) idaresindeki 10 AAK 64 plakalı otomobil yasak olmasına rağmen ''U'' dönüşü yapan tırın dorsesine çarptı. Kazanın etkisiyle LPG'li olan ve alev alan otomobilde bulunan sürücü Murat Karasoy ile eşi Ayşe (47) ve kız kardeşi Rüveyda Karasoy (40) yanarak hayatını kaybetti. Otomobilde bulunun ve hayatını kaybedenlerin Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi'nde (MKÜ) öğrenim gören yeğenlerinin mezuniyet töreninden döndükleri öğrenildi. Kaza sonrası Adana Emniyet Müdürü Mehmet Avcı olay yerine gelerek incelemelerde bulundu. Avcı, daha sonra gazetecilere yaptığı açıklamada, şunları kaydetti: ''Kazada bir tır, ambulans ve polis araçlarının dönüşü için açık bırakılan ancak kural olarak dönülmemesi gereken bir yerden 'U' dönüşü yapmaya çalışmış. Normal yolunda seyreden bir aracımız da bu tırın altına girmiş, kazada 3 vatandaşımız yanarak ölmüş. Allah rahmet eylesin, yakınlarına baş sağlığı diliyorum. Olay ile ilgili inceleme sürüyor.'' Tır sürücüsü gözaltına alınırken, cenazeler incelenmek üzere Adana Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği bildirildi.