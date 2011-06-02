Mezuniyet balosuna 'fuhuş' diyen öğretmene soruşturma açıldı

T24 - Mersin’in Silifke İlçesi’nde, mezuniyet balosu düzenleyen öğrencilerin gecede ’alkol, uyuşturucu ve fuhuşla tanışılabileceği’ yönünde velilere cep mesajı gönderen dershane öğretmeni hakkında soruşturma başlatıldı.



Öğretmenin bu mesajın benzerini de dilekçe halinde Başbakanlık İletişim Merkezi’ne gönderdiği ortaya çıktı. Veliler ise mezuniyet gecesinin kendilerinin de katılımı ile gerçekleştiğini belirterek, farklı yönlere çekilmesini kınadı.



İddiaya göre dershane matematik öğretmeni H.D., Silifke Anadolu Lisesi 12’nci sınıfta okuyan öğrencilerin velilerine 4 gün önce cep telefonuyla bir mesaj çekti. Mesajda ’Değerli veliler, Silifke Anadolu için yapılan mezuniyet gecesinin oteldeki kısmına, oğlunuzu- kızınızı lütfen göndermeyin. Adı eğlence olan ve öğrenciler arasında ’içki ile tanışma gecesi’ olarak bilinen bu rezilliğe lütfen göndermeyin. Dünya içki ve sigaraya savaş açmışken, bazı ideoloji hastalarına çocuklarınızı kurban etmeyin. Unutmayın ki, öğrencilerin bir kısmı gecelerde hap, eroin, uyuşturucuyla tanışır. Saygılar sunarım. H.D." ifadeleri yer aldı. Mesaj veliler arasında farklı görüşlere yol açtı.





BİMER’E DE DİLEKÇE GÖNDERMİŞ



Öğretmenin, Başbakanlık İletişim Merkezi’ne gönderdiği dilekçesinde de dün akşam gerçekleşen gece ile ilgili olarak şunları yazdığı öne sürüldü:



"Ben özel bir dershanede matematik öğretmeniyim. Bir felaketi size haber verip imkanlarınızı kullanarak düzeltmenizi arz ediyorum. Silifke Anadolu Lisesi’nde yıllardır yapılan bir uygulama var. Mezuniyet partisi okulda ve bir otelde yapılıyor. Okul düzenliyor okulda yapılan normal. Felaketin boyutu otel de. 100 TL karşılığında tüm öğrencilere sınırsız içki. Yaşları 18 bile olmamış bu gençlere, okulun (resmiyette değil) ama bazı hocaların özelde öncülük ettiği iğrenç bir parti. Bazı öğrencilerin hayatında ilk defa içki ile tanıştığı, bazı grupların uyuşturucu ve eroine alıştırdığı, hazır orda iken öğrencilerin fuhuşla tanışabileceği bir parti. Başbakanımızın sigaraya bile tahammülünün olmadığını biliyoruz. Bu olaya gücünün yettiğince dur demesini arz ediyorum."





VELİLER EYLEM YAPTI



Bu gelişmeler üzerine Atatürk Anıtı önünde toplanan öğrenciler ve veliler, olayı protesto ederek basın açıklaması yaptı. Okul Aile Birliği adına konuşan Sadık Civelek, tepkilerini şöyle dile getirdi:



"Geçtiğimiz günlerde okulumuz velilerinin bazılarına, bir öğretmen tarafından mezuniyet töreni sonrası ile ilgili, öğrencilerimiz ve velilerimizin asla tasvip etmediği, okulumuzu karalayıcı mesajlar gelmiştir. Gelen mesajlarla okulumuzun uzaktan ve yakından hiçbir ilgisi yoktur. Amacının ne olduğu anlaşılmayan bu mesajlarla okulumuz karalanmaya çalışılmaktadır. Okul idarecilerimizin, öğretmenlerimizin ve öğrencilerimizin zan altında bırakılmasını veliler ve Okul Aile Birliği olarak şiddetle kınıyor ve asla tasvip etmiyoruz. İlçemizde eğitimdeki başarıları, bilimsel yarışma ve projelerdeki performansı ile kendini kabul ettiren okumuzun mesnetsiz iddialarla küçük düşürülmesi, ahlaksızlığın ve yozlaşmanın hoş görüldüğü bir yer olarak yansıtılmasından büyük bir rahatsızlık duymaktayız. Öğrencilerimizin mezuniyet sevinçlerini arkadaşları ve ebeveynleri ile paylaşma adına düzenledikleri bu gecenin başka anlamlara çekilmesini esefle karşılıyor ve kınıyoruz."





SORUŞTURMA AÇILDI



Öğretmenin Başbakanlık İletişim Merkezi’ne dilekçe göndermesinin ardından soruşturma başlatıldığını belirten Silifke Milli Eğitim Müdürü Kazım Alp Alkan şunları söyledi:



"Anadolu Lisesi’nin öğrencilerinin mezuniyet eğlencesine ilişkin bir dershane öğretmeni BİMER’e dilekçe göndermiş. Bunun üzerine bir inceleme başlattık. Okul idareci, öğretmen ve bazı öğrencilerin konuyla ilgili ifadelerini aldık. Bu mesajı velilere gönderen öğretmenin de ifadesine başvurduk. Bir öğrencinin anlattıkları doğrultusunda böyle bir mesaj gönderdiğini ve pişman olduğunu ifadesinde belirtti. Konunun basına yansımasının ardından okulu zan altında bırakacak bazı söylemler içeren mesajı için bugün öğretmen için yeni bir soruşturma başlattık."

Gelişmeler üzerine öğretmen H.D.’nin de dershane ile ilişiğinin kesildiği, telefonunu da kapattığı ve nerede olduğunun bilinmediği kaydedildi.