Mezitli Belediye Başkanı Tarhan: Suriyeli nüfusu artıyor; 212 bin kişilik bütçe ile 300 bin kişiye hizmet ediyoruz

Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, ilçede, Suriyeli nüfusunun arttığına dikkat çekerek, aktarılan kaynaklarda göçle gelenlerin de hesaba katılması gerektiğini vurguladı. 212 bin kişilik bütçe ile 300 bin kişiye hizmet ettiklerini belirten Başkan Tarhan, "Belediyemizin de aldığı önlemler doğrultusunda sosyal yaşamda bir sorun yaşanmasının önüne geçebiliyoruz" açıklamasını yaptı.

Mersin genelinde Suriyeli nüfusu artıyor. Kentte, kayıtlı Suriyeli sayısı 258 bine ulaştı. Sadece Mezitli ilçesinde 40 bin kayıtlı Suriyeli yaşıyor. Bu, nüfusu 212 bin olan Mezitli’de; her 5,3 kişiye karşılık 1 kayıtlı Suriyelinin yaşadığı anlamına geliyor.

"212 bin kişilik bütçeyle 300 bin kişiye hizmet ediyoruz"

Bu orana, kayıtlı olmayan Suriyelilerin dahil olmadığını vurgulayan Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, bütçe sıkıntısı yaşadıklarını belirterek, şu açıklamayı yaptı:

“212 bin Mezitlili için hazırladığımız bütçe ile 50 bini kayıtlı olmak üzere kayıtlı olmayan Suriyelileri de kattığımızda yaklaşık 300 bin kişiye hizmet etmek durumunda kalıyoruz. Belediyemizin de aldığı önlemler doğrultusunda sosyal yaşamda bir sorun yaşanmasının önüne geçebiliyoruz.”

"Kaynak aktarılırken göçle gelenler de hesaba katılmalı"

Belediyelere kaynak aktarılırken göçle gelenlerin de eklenmesi gerektiğinin altını çizen Başkan Tarhan, “Bu kitlenin entegrasyonuna ilişkin çalışmaların durumunun sorgulanması bir yana, ilçede yaşayan göçle gelenlerin sayısı dikkate alınarak Mezitli Belediyesine ilave hiçbir ödeme yapılmaması ayrı bir sorundur” değerlendirmesini yaptı.