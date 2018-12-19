Mezarlıkta 'kanalizasyon sızıntısı' tepkisi

Mehmet BULDU/İZNİK,(Bursa),(DHA)- BURSA\'nın İznik ilçesine bağlı kırsal Çiçekli Mahallesi\'ndeki mezarlıkta toplanan mahalleli, patlayan kanalizasyon borularından mezarlığa pis su sızdığını öne sürerek, tepki gösterdi. İmam Muhammet Altaç, \"Yıllardan beridir bu sorun yaşanıyor. Daha dün bir cenazemizi resmen pis suyla nemlenmiş mezara defnettik, artık yeter\" dedi.

İznik ilçesinde kırsal Çiçekli Mahallesinde bir grup vatandaş, mezarlıkta toplanarak, mezarlık yakınından geçen kanalizasyonun borularının patladığını iddia etti. Mahalleli, patlak borulardan sızan pis suların mezarlığa aktığını iddia ederek, bu duruma tepki gösterdi. Mahalle sakinlerinden İmam Muhammet Altaç da, \"Yıllardan beridir bu sorun ile karşı karşıyayız. Daha dün bir vatandaşımızı resmen pis suyla nemlenmiş mezara defnettik, artık yeter\" dedi. Muhtar Halil Gergin ise, \"Çözüm aramak amacıyla başvurmadığımız merci kalmadı. Henüz bir gelişme olmadı. Şu anda mezarlar çökmeye başladı, acil yardım istiyoruz. 20 senedir aynı manzara\" ifadelerini kullandı.

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