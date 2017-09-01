T24 LogoT24 Logo
Gündem

Mezarlık ziyaretine giden aile kaza yaptı: 7 yaralı

Mutlu YUCA/BOLU, (DHA) - BOLU'da Kurban Bayramı nedeniyle mezar ziyaretine giden ailenin içinde bulunduğu hafif ticari araç kavşakta otomobil ile çarpıştı

01 Eylül 2017 15:05

Mutlu YUCA/BOLU, (DHA) - BOLU\'da Kurban Bayramı nedeniyle mezar ziyaretine giden ailenin içinde bulunduğu hafif ticari araç kavşakta otomobil ile çarpıştı. Kazada 7 kişi yaralandı.
Kaza, saat 10.30 sıralarında D-100 Karayolu YSE Kavşağı\'nda meydana geldi. Ailesiyle yakınlarının mezarlarını ziyarete giden Erhan Saçan\'ın kullandığı 14 GF 417 plakalı ticari araç, kavşakta kırmızı ışıkta geçtiği iddia edilen İrfan Çağlayan yönetimindeki 06 AL 9873 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada, ticari araçta bulunan Muhammet, Kudret, Saniye ve Orhan Saçan ile diğer araçta bulunan sürücü İrfan Çağlayan ve ismi öğrenilemeyen 2 kişi daha yaralandı. Ticari aracın sürücüsü Erhan Saçan kazayı yara almadan atlattı.
Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Servis ambulanslarıyla sevk edildikleri İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi\'nde tedavi altına alındı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Mutlu YUCABOLU DHABOLU Kurban BayramıKazadaKazaD100 Karayolu YSE KavşağıAilesiyleErhan SaçanGFALMuhammet Kudret Saniye ve Orhan SaçanTicariYaralılarAcil ServisBaysal Devlet Hastanesi KöroğluKazaylaFOTOĞRAFLI

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Prof. Eker'den Dr. Öz ve Karatay'a yanıt: Bu insanların beslenme...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Tarikat şeyhi Özbağ "Sünnet, 'geçinemeyenlerin gelirini indireceksin' diyor" demişti; naylon...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Bakan Albayrak: Emeklilik sisteminde ciddi bir reform yapma zamanı...

"Geleceğe Nefes kampanyası kapsamında dikilen 11 milyon fidanın yüzde 90'ı...

Yüksek Seçim Kurulu yenilendi; yeni üyeler kim, işte seçimleri yönetecek...

Manisa'da 5,4 büyüklüğünde deprem!...

Albayraklar savunma sanayiinden 'vuruşarak' çekiliyor: "İhtiyacımız olan desteğe bir türlü...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24