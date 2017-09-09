Mezarlığın ortasına dikilen elektrik direği kaldırılacak

Mehmet YİRUN/ÇORLU (Tekirdağ), (DHA)- TEKİRDAĞ\'ın Çorlu İlçesi\'nde TEİAŞ tarafından mezarlığın ortasından geçen yol üzerine elektrik direği dikilmesi için başlattığı çalışma durduruldu. Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı CHP\'li Kadir Albayrak, \"Böyle bir şeyi kabul etmemiz doğru değildir. Bir iki gün sonra geldiğinizde burasının eski halinde olduğunu göreceksiniz. Olmaz böyle. Tamamen kaldırılacak\" dedi.

Çorlu\'da Omurtak Caddesi üzerindeki Asri Mezarlığa TEİAŞ tarafından elektrik direği dikilmesi için çalışma başlatıldı. Mezarlığın içerisinde yolun tam ortasına yapılan elektrik direği, yakınlarının mezarlarına ziyarete gelenlerin tepkisine neden oldu. Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, direğin dikilmek istendiği mezarlıkta incelemede bulundu.

Yapılan bu işin yanlış olduğunu belirten Albayrak, “Böyle bir şeyi kabul etmemiz doğru değildir. Bir iki gün sonra geldiğinizde burasının eski halinde olduğunu göreceksiniz. Olmaz böyle. Tamamen kaldırılacak. Az önce TEİAŞ yetkilileriyle görüştük, yarın demir aksanı sökülecek ondan sonrada beton aksanı kaldırılacak ve burası tekrardan ulaşıma açılacak. Mezarları buradan kaldırmak nakil ettirmek şuanda olmaz zaten. O nedenle bu sorun çözülmüş oldu. Vatandaşlar tepkilerinde haklılar. Uyaranlara teşekkür ediyorum. Bir daha böyle bir şeyle karşılaşmazlar\" diye konuştu.

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