Mezarlığa sanal ziyaret imkanı

Tokat Zile Belediyesi, vefat eden yakınlarının mezarlarını ziyaret edemeyen kişiler için 360 derece ve 3 boyutlu mezar görüntülerinin yer aldığı internet sitesi kurdu. Sitede, mezar başlarında dua etme imkanı da sunuluyor.



Anadolu Ajansı'ndan Ekber Türkoğlu'nun haberine göre, Zile Belediyesi'nce yaklaşık altı ay süren çalışmayla ilçede bulunan 30 bin mezarın multikopterle görüntüleri çekildi. Daha sonra bu görüntüler kabirdua.com sitesine yüklendi. Çalışmayla internet sitesinde yakınlarının kabrini 360 derece ve üç boyutlu görme imkanına kavuşan Zileliler, aynı zamanda Kabe imamlarından Fatiha, İhlas ve Yasin-i Şerif duaları okutabiliyor.



Mezarları online olarak ziyaret edecekler



Zile Belediye Başkanı Lütfi Vidinel, yaptığı açıklamada, binlerce Zileli'nin ilçe dışında yaşadığını söyledi. Bazılarının ekonomik sebeplerden dolayı ilçeye gelemediklerini aktaran Vidinel, şunları kaydetti:

"Zile Belediyesi olarak dünyada bir ilki gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Zile, 50 bin kişinin yaşadığı şirin bir ilçe. İlçe dışında bulunan vatandaşlarımız mübarek günlerde büyüklerinin mezarlarını ziyaret etmek istiyorlar ancak bu arzularını gerçekleştiremiyorlar. Kabirdua.com sitesini kurarak vatandaşlarımızın bu arzularını yerine getirmeleri için güzel bir hizmete imza attık. Bulundukları ortamda dizüstü, masaüstü ve tablet bilgisayarlar veya cep telefonlarından siteye girdiklerinde mezarlıkları görecekler."



'Multikopterle 30 bin mezarın ve çevresinin görüntüsünü çekti'



Vidinel, 6 ay süren bir çalışmayla bu hizmeti hayata geçirdiklerini dile getirerek, "Multikopterle 30 bin mezarın ve çevresinin görüntüsünü çektik. Siteye yükledik. Vatandaşlarımız istedikleri duayı okutabilecekler. İstedikleri hafızımızın ağzından duayı okutma imkanına sahipler. Daha sonra vatandaşlarımız burada kredi kartı ile sadaka verebilecek" dedi.

Siteyi hayata geçirmeden önce yaptıkları anket çalışmasında çok olumlu tepkiler aldıklarını aktaran Vidinel, şöyle konuştu:

"Çok dualar aldık. Biz de bu taleplerin ışığında 6 aylık kısa bir zamanda bu hizmeti ortaya koymanın mutluluğunu yaşıyoruz. Sonuçta çok şükür Türkiye'de ve dünyada bir ilki başardık. İlçe dışındaki hemşehrilerimiz içinde bulunduğumuz asri mezarlıktaki yakınlarını online ziyaret ederek dua edebilecek. Belediye olarak mezarlıklara önem veriyoruz. Sürekli bakımlarını yapıyoruz. İnşallah, bizden sonrakiler de bize böyle güzel duada bulunurlar."