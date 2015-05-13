Mezarlığa gömülen bebek sekiz gün sonra sağ kurtarıldı!

Çin’in güneyine bulunan Guangxi bölgesinde, bir mezarlığa gömülen yeni doğmuş erkek bebek, sekiz gün sonra sağ olarak yerin altından çıkarıldı. Dudağı yarık olduğu için ailesi tarafından terk edilen bebeğin sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Daily Mail ’de yer alan habere göre, bebek, dağ yakınlarındaki mezarlık çevresinde çeşitli bitkiler toplamaya giden Lu Fenglian adlı kadının ağlamaları duyması üzerine bulundu. Fenglian, ağlama seslerini duyduğunda şok olduğunu ve dağın ‘lanetli’ olduğunu düşündüğünü söyledi. Yardım için bir Budist tapınağına koşarak gittiğini belirten Fenglian, bir papazla mezarlığa döndüklerini ifade etti. Fenglian, daha sonra papazın polisi aradığını ve yerin beş santim altına, bir kutuda gömülmüş olan bebeğin kurtarıldığını söyledi.

Yağmur suyu hayatını kurtardı

Radikal'de yayımlanan habere göre, konu hakkında konuşan yetkililer, kutuda battaniyeler ve çeşitli kıyafetlerin de bulunduğunu açıkladı. Yoğun bakıma alınan bebeğin birkaç gün boyunca kuvözde tutulduğu belirtilirken, doktorlar, bebeğin yerin altındayken toprağı yuttuğunu ve yağmur suyu sayesinde bebeğin hayatının kurtulduğunu ifade etti.

Bebeğin ebeveynlerinin yapılan araştırmalar sonucunda bulunduğu ve olaya ortak olan birkaç akrabanın tutuklandığı bildirildi. Ne var ki, bir kız çocukları da olan çift, “delil yetersizliği” nedeniyle tutuklanmadı.