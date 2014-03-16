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Mezarları kaybedene dava yok

Maraş katliamında hayatını kaybedenlerin mezar yerleri belli değil. Katliamda yaşamını yitirenlerin mezarları kaybedildi

16 Mart 2014 11:23

Kahramanmaraş’ta, Aralık 1978’de meydana gelen olaylarda katledilen Cemal Nayır’ın oğlu Salman ve Bektaş Bozkurt’un kardeşi Veli adına avukat Seyit Sönmez, geçen yıl Kahramanmaraş Belediyesi Mezarlıklar Müdürlüğü’ne başvurdu. Sönmez, birçok insanın katliam günlerinde memleketlerini terk ettiklerini ve bu yüzden akrabalarının nereye gömüldüğünü dahi göremediklerini kaydetti. Sönmez, “Cenazeler nereye gömülmüştür? Mezar yerleri ve numaraları belirlenmiş midir? İnançlarına uygun şekilde dini merasim yapılmasına imkân tanınmış mıdır? Ve yakınlarına defin işlemi ile ilgili haber verilmiş midir?” sorularını yöneltti.

 

Tam olarak bilinmiyor

 

İsmail Saymaz'ın Radikal'de yer alan haberine göre, belediyenin yanıtında kurbanların Şeyh Adil Mezarlığı’nda topluca gömüldüğü, yalnızca sıra numaralarının belli olduğu belirtilerek özetle şöyle denildi: “Mezar adası belli olmakla birlikte definden sonra yakınları tarafından mezar üzerine herhangi bir baş taşı dikilmediği için yerlerinin tam olarak neresi olduğu tespit edilememiştir. Defin tarihinde merasimin nerede ve ne şekilde düzenlendiğine ilişkin belge ya da kayıt tutulmadığı...”

Sönmez bu yazıyla kurbanların dini tören yapılmadan topluca gömüldüğünün kanıtlandığını, muhtemelen cenazeler üzerine yeni defin işlemlerinin yapıldığını, mezarların tümden kaybolduğunu vurgulamış, suç duyurusunda bulunmuştu. Savcılık 27 Şubat’ta mezarların kaybolmasından o dönem belediyede görev yapmış personelin sorumlu tutulabileceğini, ancak onlar için geçerli olan beş yıllık zamanaşımı süresinin de dolduğunu, dava açılmayacağını belirtti.

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