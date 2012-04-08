Mezarda yer sorununa 'çift kat' çözümü

Tarsus'taki mezarlıklarda yer sıkıntısını aşmak amacıyla çift katlı mezar uygulamasına geçildi. Çift katlı mezarlar, karı-kocalar ve birinci derecede akrabalara tahsis edilecek.

Tarsus Belediye Başkan Yardımcısı Kerim Tufan belediyelerin en büyük sıkıntılarından birinin yeni mezar yerleri bulmak olduğunu söyledi.

Kendilerinin de böyle bir sıkıntı yaşamaya başladığını ifade eden Tufan, ''Şehir merkezlerinde büyük genişlikte boş alan bulmak mümkün değil. Günde ortalama 8 ile 12 civarında defin işlemi gerçekleştiriyoruz. İlçemizde iki mezarlık alanı bulunuyor. Bunların ikisi de dolmak üzere. Bu nedenle yer arayışına girdik'' dedi.

Şehir mezarlığının yanında 16 dönüm arsa aldıklarını ve meclis kararıyla burada ''çift katlı mezar'' uygulamasına geçtiklerini kaydeden Tufan, yeni düzenleme çerçevesinde, mezarda alt kata yapılacak ilk definin ardından üzerine yeni bir cenaze defnedilebileceğini belirtti.

Çift katlı mezarları daha çok karı-kocalara ve birinci derecede akrabalara tahsis edeceklerini vurgulayan Tufan, şöyle devam etti:

''Burayı aynı mekanda yatmak isteyen eşler ya da yakın mekanda bulunmak isteyen akrabalar için düşündük. Çift katlı mezar yerlerini, mezarlık talimnamesine uygun olarak yaptık. Dini kaynaklardan bunun bir sakıncasının olmadığını, isteğe bağlı olarak herkesin buraya defnedilebileceği bilgisini aldık. Şu anda çift katlı 58 mezar, defin işlemleri için hazır hale getirildi. Uygulama ile toplamda 3 bin 600 defin yapabileceğiz.''



Defin nasıl olacak?



Uygulama hakkında bilgi veren Tufan, çift katlı mezarlarda, alta birinci cenazenin defnedilerek üstünün toprakla kapanacağını belirtti.

Toprağın üzerine beton plakalar yerleştirileceğini ifade eden Tufan, ''Bu plakaların üzerine toprak serilerek ikinci cenaze defnedilecek. Yine toprakla kapatılıp, üstüne beton plakalar konulacak. Son olarak bunun üzeri de toprakla örtülecek'' dedi.

Çift katlı mezarların diğer mezarlara göre daha ekonomik olduğunu vurgulayan Tufan, şunları kaydetti:

''Şehir Mezarlığı'nda normal toprak mezar için 360 lira ödeniyor. Belediye Meclisinde alınan kararla çift katlı mezarda 2 kişi için defnedilmenin bedeli katma değer vergisi dahil 540 lira olacak. Bu mezarlar 2 metre uzunluğunda, 80 santimetre genişliğinde ve 2 metre 20 santim derinliğindeki ölçülere sahip.''

Tufan, ayrıca çift katlı mezarlara uygun mezar taşı projesi hazırladıklarını, yaptırmak isteyenlerin belediyeye başvurarak projeyi alabileceklerini sözlerine ekledi.



Dini açıdan sakıncası yok



Tarsus Müftüsü Abdulkerim Akbaba da çift katlı mezar uygulamasının dini açıdan hiçbir sakıncası olmadığını kaydetti.

Akbaba, ''Defnedilen cenazeler ortalama bir yıl içinde toprağa karışıyor. Ondan sonra kat usulüyle de olabilir. Kemikleri bir tarafa alınarak başka bir cenaze de defnedilebilir. Buradaki uygulamada yakınların birlikte defnedilmesi hususu gözetilmiş. Bu da güzel bir hassasiyet'' diye konuştu.