Mezarda baldızı değil eşi varmış!

Trafik kazasında yaşamını yitiren Cumhur Akın'ın yanına eşi diye baldızı Seher Özdemir gömüldü.



19 gün boyunca hastanede eşi sandığı kişinin başında bekleyen Cengiz Özdemir hastanın göz rengini görünce acı gerçeği öğrendi: Eşim ölmüş, baldızım yaşıyor



Ereğli ilçesinde 19 gün önce meydana gelen trafik kazasında iki kız kardeşten öldüğü sanılan Semra Akın'ın hastanede olduğu, yaralı olduğu sanılan Seher Özdemir'in de öldüğü ortaya çıktı. Günlerdir yaralı olduğunu sandığı eşi 40 yaşındaki Seher Özdemir'in yoğun bakımdan çıkmasını bekleyen 49 yaşındaki Cengiz Özdemir, ziyarete izin verildiğinde girdiği odada yatakta yaralının eşi değil, baldızı 38 yaşındaki Semra Akın olduğunu görünce yıkıldı.



Düzce’nin Akçakoca İlçesi’nde yaşayan Seher Özdemir, geçen 20 Eylül'de Zonguldak Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi’nde 3’üncü çocuğu Erdem'i dünyaya getirdi. Seher Özdemir, 2 gün sonra hastaneden taburcu olurken, Akçakoca’ya dönmek için kardeşi 38 yaşındaki Semra Akın’dan yardım istedi. Akçakoca’da oturan Semra Akın ve eşi Cumhur Akın, Özdemir ailesini hastaneden alarak Akçakoca’ya doğru yola çıktı. 81 KA 003 plakalı Volkswagen marka minibüsü kullanan Cumhur Akın, Ereğli ile Alaplı İlçeleri arasındaki yolun Göktepe Mevkii’nde bir anlık dalgınlığı sonucu direksiyon kontrolünü yitirdi. Savrularak karşı şeride geçen minibüs, sürücü Akın'ın çabalarına rağmen karşı yönden gelen Mustafa Seren yönetimindeki 67 LY 762 plakalı taş yüklü kamyonla çarpıştı.



Yol kenarındaki akaryakıt istasyonunun güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülenen kazada, hurdaya dönen minibüsün sürücüsü Cumhur Akın ve 2 günlük Erdem bebek ile birlikte ölen üçüncü kişinin Semra Akın olduğu kayıtlara geçti.



Cengiz Özdemir ve kızı Esra’nın hafif yaralı kurtulduğu kazada, eşi Seher Özdemir olduğu sanılan ağır yaralı ise, Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde yoğun bakıma alındı.



Benim eşimin göz rengi kahverengi



Ancak, doktorlar 19 gündür yoğun bakım ünitesine girmelerine izin vermedikleri yakınlarına dün yaralıyı görmelerine izin verince büyük bir yanlışlık yapıldığı da ortaya çıktı. Odaya giren Seher ve Semra kardeşlerin ağabeyi Ayhan Kocaman, yataktaki yaralının öldüğü sanılan kız kardeşi Semra Akın olduğunu söyledi. Bunun üzerine kazadan kolundan hafif yaralanarak kurtulan Türkiye Taşkömürü Kurumu’ndan emekli Cengiz Özdemir’e (yanda) haber verildi. Odaya girdiğinde 19 gündür yoğun bakımda yaşama dönmesini beklediği yaralı kadının eşi Seher değil, aynı kazada öldüğü sanılan baldızı Semra Akın olduğunu gören Özdemir şoke oldu. Ölen kadının eşi olduğu gerçeğiyle yıkılan Cengiz Özdemir, “Evet, bu baldızımın. Benim eşimin gözleri kahverengiydi. Oysa yoğun bakımdaki hastanın gözleri mavi. Yani baldızımın göz rengi” dedi.



Kazadan 2 gün önce Seher Özdemir’in doğum yaptığı Zonguldak Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi’ndeki doktoruna haber verildi. Hastaneye gelen kadın doğum doktoru da hastanın doğum yapan Seher Özdemir olmadığını tespit etti. Yoğun bakım ünitesinin önündeki hasta çizelgesindeki Seher Özdemir’in isminin üzeri çizilip, yerine Semra Akın ismi yazıldı.



Aileler şokta



Cengiz Özdemir, olayın şokunu ve şaşkınlığını üzerinden atamadığını söyledi. 19 gün boyunca bir ümitle yaşama dönmesini beklediği eşinin baldızı çıktığını belirten Cengiz Özdemir, Ereğli Devlet Hastanesi’ndeki doktorların, ölen kişinin eşi olduğunu söylemesine rağmen, eşinin yaralı olarak Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne sevk edildiğinin söylendiğini anlattı. Özdemir, şunları söyledi: “Kazanın hemen ardından minibüsteki cesetleri ben çıkardım dışarı. Ben eşimi tanımaz mıyım? Yüzüne baktığımda gördüm. Yaralı olarak kaldırıldığım Ereğli Devlet Hastanesi’nde eşimin yaşadığı söylendi. Ben de eşimin öldüğünü, cesedini araçtan çıkardığımı söyledim. Ama buna kimseyi inandıramadım. Hastane raporlarında ölen kişinin baldızım Semra Akın olduğu yazılıydı. Ben de eşimin yaşadığına inandım. 19 gün boyunca yoğun bakım ünitesinde bir ümitle eşimin yaşama dönmesini bekledim. Her gün 1 saat boyunca yoğun bakım ünitesindeki kamera sistemi ile hastayı gösteriyorlardı bize. Ancak eli yüzü şiş olduğu için kameradan belli olmuyordu. Dün kayınbiraderim odaya girince durumu anlamış. Sonra bana haber verdiler. Odaya girer girmez zaten yatan kişinin eşim olmadığını, baldızım olduğunu anladım.”



Cenazesine katılamamış



Yaşadıklarına inanmak istemediğini, böylesi bir olayın ancak filmlerde yaşanabileceğini belirten Cengiz Özdemir, sözlerini şöyle sürdürdü: “Eşim defnedilirken ben hastanedeydim. Cenazesine katılamadım. Kızımın tedavisi ile uğraşıyordum ve eşim olduğunu sandığım hastanede yatan baldızımın başında bekliyordum. Bu yüzden cenazeyi göremedim. Cenazeyi de imamın eşi yıkamış ve yakınlarımızdan kimse girmemiş. Büyük bir yanlışlık yapıldı. Ancak bu yanlışlık düzeltilecek. Pazartesi günü evraktaki yanlışlıkların düzeltilmesi için hastaneye gideceğim. Daha sonra da eniştesi ile yan yana defnedilen eşimin mezar yerini değiştireceğiz.”



Özdemir, hastane ve doktorlar hakkında şikâyetçi olup olmayacağıyla ilgili “Şu an hiçbir şey bilmiyorum” demekle yetindi.



Baldızı ile yan yana gömüldü



Bu arada kazada ölen Cumhur Akın ile baldızı Seher Özdemir, Akçakoca Osmaniye Mahallesi’ndeki mezarlığa yan yana defnedildi. Akçakoca’da oturan Cumhur Akın’ın yakınları olayın şaşkınlığını yaşadıklarını belirterek, gazetecilerin görüşme isteğini kabul etmedi. Zonguldak karaelmas Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi yetkilisi ise, karışıklığın, iki aile arasındaki iletişim kopukluğundan kaynaklandığını, bir tarafın ölen kişinin Semra Akın, bir tarafın ise Seher Özdemir olduğu yönünde teşhiste bulunduklarını öne sürerek, “Olay adli makamlara bildirilmiştir. Tarafların ifadelerinden sonra olay daha da netlik kazanacak. Konu şu anda savcılıkta” dedi.



(DHA)

