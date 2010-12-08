-MEZAR TAŞINDAKİ KÜRTÇE ŞİİRE TAKİPSİZLİK DİYARBAKIR (A.A) - 08.12.2010 - Diyarbakır'daki izinsiz gösteride öldürülen üniversite öğrencisi Aydın Erdem için Mardin'in Ömerli ilçesinde yaptırdıkları mezar taşına Kürtçe şiir yazdırdıkları iddiasıyla haklarında soruşturma başlatılan Erdem'in babası, annesi ve amcasıyla ilgili takipsizlik kararı verildi. Diyarbakır'da 6 Aralık 2009 tarihinde terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'ın yeni cezaevine nakledilmesini protesto etmek amacıyla düzenlenen izinsiz gösteride öldürülen üniversite öğrencisi Aydın Erdem'in Çınaraltı köyü mezarlığında bulunan mezar taşında yazılı Kürtçe şiirle ilgili olarak Ömerli Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan ve daha sonra Özel Yetkili Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilen soruşturma dosyasıyla ilgili inceleme tamamlandı. Özel Yetkili Cumhuriyet Savcısı, mezar taşındaki Kürtçe şiir nedeniyle Ömerli Cumhuriyet Başsavcılığınca haklarında terör örgütünün propagandasını yaptıkları iddiasıyla soruşturma başlatılan Aydın Erdem'in babası Mahmut Erdem, annesi Melese Erdem ve amcası Mehmet İhsan Erdem ile ilgili olarak ''kovuşturmaya yer olmadığı'' kararı verdi. Kararda, ''Mezar taşına yazdırılan yazıların içeriğinde terör örgütünün propagandası niteliğinde herhangi bir ibarenin geçtiğine dair ve şüphelilerin örgütün propagandasını yapmak amacıyla hareket ettiklerine dair yeterli, kesin ve inandırıcı deliller de elde edilemediğinden kovuşturmaya yer olmadığına karar verilmiştir'' denildi. Erdem ailesinin avukatı Serdar Çelebi, Aydın Erdem'in mezar taşında bulunan şiirin Suriyeli şair Ahmet Hüseyni'ye ait olduğunu belirterek, ''Şiirde herhangi bir örgütün veya yöneticisinin adı dahi geçmiyor'' dedi.