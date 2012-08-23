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Yaşam

Meyvelerin taze kalması için sprey üretildi

Uzmanlar sprey uygulamasının sadece evde değil marketlerde de kullanılacağını açıkladı

23 Ağustos 2012 20:07

Çin’deki Tianjin Üniversitesi’nde bilim insanları, meyvelerin üstüne sıkılınca onların iki hafta taze kalmasını sağlayan bir sprey üretti.

Araştırmacılar, muzun aşırı olgunlaşmasına neden olan bakterileri öldüren spreyin yengeç ve karidesten elde edilen bir hammaddeyle yapıldığını söyledi.

Henüz yeşil halde olan muzlar üstünde denenen spreyin, meyvenin kararmasını engellediği görüldü.

Muzun kabuğundan içeri oksijen alıp, dışarı karbondiyoksit vermesi, muzu olgunlaştıran bakterilerin yaşamasını sağlıyor. Sprey, muzun "nefes alıp vermesini" engelleyerek, bakterilerin ölmesine neden oluyor.

Uzmanlar, sprey uygulamasının evde ve marketlerde de kolaylıkla yapılabileceği müjdesini verdi.

Bu yeni buluş, meyve-sebze üreticilerinin yüzünü güldüreceğe benziyor. Veriler, sadece İngiltere’de, günde 1.6 milyon muzun, tüketilemeden aşırı olgunlaştığı için çöpe gittiğini gösteriyor.

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