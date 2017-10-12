Meyve suyunda 'Tonsil' alarmı

Alman bir firmanın İspanya’da üretip Türkiye’ye sattığı bitkisel yağ ve meyve suyu imalatında kullanılan ‘Tonsil’ marka ağartma toprağında insan sağlığına zararlı ağır metaller tespit edildi. Gıda Bakanlığı ürünün ithalatını durdurdu.

Karar’dan Erol Metin’in haberine göre, madencilik, kimyevi maddeler ve gıda sanayisi alanında faaliyet gösteren Alman bir firmanın İspanya’da üretip Türkiye’ye sattığı ‘Tonsil’ marka ağartma toprağında insan sağlığına zararlı ağır metaller tespit edildiği ortaya çıktı. Gümrükte yapılan analizlerde gıda sanayisinde kullanılan ağartma toprağının ağır metaller içerdiğine ilişkin bulgulara rastlayan Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı yetkilileri, zehirli ürünün yurda girişine izin vermedi.

Ağır metaller içeriyor

Alman kökenli şirketin İspanya’daki tesislerinde ‘Tonsil’ markasıyla üretilen yaklaşık 120 tonluk ağartma toprağı, Türkiye’de satılmak üzere gümrük kapısına getirildi. Numune alarak inceleme yapan ekipler, ürünün ağır metaller içerdiğini tespit etti. İnsan, hayvan ve bitki sağlığı açısından gerekli kontrolleri yapan ekipler, uygun olmayan ürünün yurda sokulmasını engelledi.

Bakanlık kaynakları, “Tonsil ağartma toprağı ürününde yapılan analizlerde ağır metal yönüyle Türk Gıda Kodeksine aykırılık tespit edildiğinden ürünün ithalatına izin verilmediğini” açıkladı. ,

Gıda endüstrisinin çeşitli alanlarında yararlanılan, yapısında bentonit bulunan kil çeşidi, ağartma toprağı olarak isimlendiriliyor. Türkiye’ye genellikle ithalat yoluyla getirilen işlenmiş ağartma toprağı, bitkisel yağların ağartılmasında, şarap, bira ve meyve suyunun berraklaştırılması işleminde kullanılıyor.