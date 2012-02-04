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Ekonomi

''Meyve sebze ihracatı, yüzde 10 düşebilir'' İSTANBUL (A.A)

04 Şubat 2012 16:00

-''Meyve sebze ihracatı, yüzde 10 düşebilir'' İSTANBUL (A.A) - 04.02.2012 - Uludağ Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği (UYMSİB) Başkanı Salih Çalı, aşırı soğuk havanın, sektörde ürün maliyetleri ve fiyatları artırarak, iç tüketime arz edilen sebze miktarını azaltığını, bu durumun, ürün fiyatlarını artırıp yaş meyve sebze ihracatını olumsuz yönde etkilediğini belirterek, ''İç piyasadaki ürün fiyatlarının artışı, üreticileri ve ihracatçıları iç piyasaya yöneltiyor'' dedi. Çalı, yurt genelinde yaşanan kötü hava şartlarının meyve sebze ihracatı üzerindeki etkisini yazılı olarak değerlendirirken, hava şartlarının normal seyrinin dışında soğumasının veya ısınmasının tarımsal üretimi, buna bağlı olarak da ihracatı olumsuz etkilediğine değindi.  Mevsimsel bir geçiş süresi yaşandığına, kötü hava şartlarının uzun sürmesi halinde meyve sebze ihracatında yüzde 10 civarında düşüş olabileceğine işaret eden Çalı, mevsim normallerinin altında olan hava sıcaklıklarının daha çok kışlık sebzelerin yetiştirildiği alanlarda ve Antalya, Akdeniz, Ege Bölgesi'ndeki sera alanlarında yetiştirilen sebzelerin üretiminde kalitenin bozulmasına ve kayıplara neden olduğunu anlattı. Çalı, soğuk havalardan kaynaklı sera ısıtma maliyetlerinin hızla artığının altını çizerek, ''Aşırı soğuk havalar sektörde ürün maliyetleri ve fiyatları artırarak, iç tüketime arz edilen sebze miktarını azaltıyor. Bu durum ürün fiyatlarını artırıp yaş meyve sebze ihracatını olumsuz yönde etkiledi. Özellikle iç piyasadaki ürün fiyatlarının artışı üreticileri ve meyve sebze ihracatı yapan ihracatçıları iç piyasaya yöneltiyor'' dedi. Avrupa'da yaşanan ekonomik sıkıntıların meyve sebzeye olan talebi azaltığını kaydeden Çalı, mevcut şartlarda Avrupa pazarındaki rakip ülkelerle rekabet etme koşullarının zorlaştığını belirtti. Çalı, iklimsel değişikliklerle birlikte getirilen ek maliyetlerin, meyve sebze ihracatında en büyük pazar olan Avrupa Birliği ülkelerine ihracatı olumsuz etkilediğini vurgulayarak, İspanya, Fransa, İtalya, Yunanistan, Fas, Mısır, Güney Afrika gibi güney ülkeleri ve Orta Amerika ülkelerinin, normal ve anormal iklim şartlarında rekabette Türkiye'nin önüne geçtiğini kaydetti. Tarım sektörü için akaryakıt, gübre gibi temel girdi maliyetlerinin düşürülmesi gerektiğini ifade eden Çalı, ''Olumsuz hava şartlarından etkilenmeyi azaltacak veya önleyecek tarım sigortaları genişletilerek, cazip hale getirilmesi gerekiyor'' dedi.

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