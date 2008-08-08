Meyve-sebze ihracatı sevindirdi

Tarıma dayalı sanayinin önemli merkezlerinden Bursa'dan yapılan meyve-sebze mamulleri ihracatı, yılın ilk 7 ayında yüzde 16,6 oranında artarak, 104 milyon 494 bin dolara ulaştı. Uludağ İhracatçı Birlikleri (UİB) kayıtlarına göre, Ocak-Temmuz döneminde 56 ülke ve özerk bölgenin yanı sıra dört serbest bölgeye ihracat yapıldı. Almanya, 21 milyon 420 bin dolar ile ilk sırada yer alırken, bu ülkeyi İngiltere, Hollanda, Fransa, Belçika ve ABD izledi.



Antalya İhracatçı Birliği’nden (AİB) alınan bilgiye göre ise Antalya'dan 43 ülkeye yapılan ihracat, yılın 7 ayında, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 18 artarak 257 milyon 649 bin 877 dolara ulaştı. Antalya’dan yapılan yaş meyve-sebze ihracatında Rusya 52 milyon 499 bin 103 dolarla ilk sıraya yerleşirken, onu Almanya, Romanya, Bulgaristan, Moldova, Ukrayna, Fransa, Hollanda izledi.



Rusya turizmden sonra ihracatta da kazandırdı



Antalya'ya en çok turistin geldiği Rusya Federasyonu, Antalya'dan yapılan yaş meyve sebze ihracatında da liderliği ele geçirdi. Son iki yılda Antalya'dan yapılan yaş meyve sebze ihracatında Rusya Federasyonu ilk sırayı aldı. Yılın 7 aylık döneminde Rusya'ya 52 milyon 499 bin 103 dolarlık ihracat gerçekleştirildi. Geçen yılın aynı döneminde de bu ülkeye 37 milyon 500 bin 203 dolar ihracat yapılmıştı.



