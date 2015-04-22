Meydan'dan muhalefetin vaatleri için 17 Aralık göndermeli 17 para kaynağı

Muhalefet partilerinin açıkladığı seçim bildirgesinde ekonomik vaatler ön plana çıktı. CHP emekliye çifte ikramiye ve asgari ücreti 1500 liraya çıkarmayı vaat ederken, HDP de emekli maaşı ve asgari ücretin1800 lira olacağının sözünü verdi.

Ancak iktidar kanadı, muhalefet partililerin yaptığı seçim vaatlerini gerçekçi bulmadı. Öyle ki, hükümetten birçok isim bu vaatlerin gerçekleştirilebilmesini ihtimal dışı görerek; "kaynağın nereden karşılanacağı" sorusuna cevap aradı.

Meydan gazetesi, muhalefet partilerinin seçim vaatlerini karşılayacağını öne sürdüğü 17 para kaynağını derledi.

İşte o kaynaklar:

1. 17 Aralık’ta ortaya çıkan 87 Milyar Euro’luk kara para trafiği…

2. Bakan çocuklarına Reza’dan milyonlarca liralık rüşvet paraları…

3. Ayakkabı kutularında 4,5 milyon dolar.

4. Eski Bakan Güler’in oğlu Barış’ın evinde bulunan 7 kasa, 1,5 milyon TL.

5. Eski Bakan Çağlayan’a trilyonluk rüşvet iddiası, 700 bin liralık saat.

6. Urla’da sit alanında inşa edilen inşaat…

7. El Kaide finansörünü himaye ve Simit Sarayı’na usulsüz ihale iddiaları…

8. 630 milyon dolara havuz medyası

9. ‘TÜRGEV’e yap bağışı, al devlet ihalesini’ iddiaları…

10. 1 Milyar dolarlık arazi, 460 milyon dolara gitmiş…

11. El konulan 10 milyar dolarlık maden…

12. Pendik’te fesat karıştırılan ihale iddiaları…

13. Metro ihalesindeki fesat ve termik santral ihaleleri…

14. Viranşehir ihalesi ve İstanbul Ankara hızlı tren projesi iddiaları… ve daha niceleri…

15. Devletin ödediği kiralar, yaptığı taşıt alımları, örtülü ödeneklere ortak olmalar, 700 milyon liradan 10 milyar liraya çıkan müşavirlik-danışmanlık harcamaları…

16. Hangi gaye ile alındığı tam olarak kestirilemeyen, elektrikteki TRT payı, kayıp kaçak bedeli, telsiz kullanım ücreti, kartlar, sınavlar, orantısız zamlar, fuzuli vergiler…

17. Ayrıca... Ankara'daki sarayın maliyeti 5 milyar lira; İstanbul'daki saray, 300 milyon lira; uçaklar, 1,5 milyar lira; arabalar, 15 milyon lira; sarayın masrafı, 252 milyon lira; Örtülü harcama, 7,1 milyar lira; su içilen kadehin tanesi 1000 lira...