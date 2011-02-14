-MEYDANDAKİ SON GÖSTERİCİLER ASKER TARAFINDAN KUŞATILDI KAHİRE (A.A) - 14.02.2011 - Mısır'ın başkenti Kahire'de Tahrir Meydanı'nda kalan son göstericilerin, bu sabah askeri polis tarafından kuşatıldığı bildirildi. Görgü tanıkları, kırmızı bereli askeri polisin, bu sabah meydanda kalan 20-30 kadar göstericiyi kuşattığını ve göstericilerden alanı terk etmelerini istediklerini söylediler. Göstericilerden Yahya Sakr, Reuters'a yaptığı açıklamada, yüksek rütbeli bir subayın, "bir saat içinde meydanı terk etmezlerse tutuklanacaklarını" söylediğini belirterek, "Yarım saatimiz kaldı, askeri polis tarafından kuşatıldık. Ne yapacağımızı bilmiyoruz. Şimdi ne yapmamız gerektiğini tartışıyoruz" dedi.