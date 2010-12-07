-MEY İÇKİ'YE ŞARTLI İZİN ANKARA (A.A) - 12.07.2010 - Rekabet Kurulu, Mey İçki'nin, Burgaz Rakı'yı devralmasına, Mey İçki'nin verdiği bazı taahhütlere ek olarak, belirlenen bazı şartları da yerine getirmesi koşuluyla, izin verdi. Rekabet Kurulu, Mey İçki'nin Burgaz Rakı'yı devir almak için geçen yıl yaptığı başvuruda, Kasım'da açıkladığı karar ile, ''rakı pazarında mevcut hakim durumun güçlendirileceği, diğer yüksek alkollü içkiler pazarında ise hakim durum yaratılarak rekabetin önemli ölçüde azaltılacağı'' gerekçesiyle, devir işlemine izin vermemişti. Bunun üzerine, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) devir alma işlemine ilişkin Kurul'a başvururken, Mey İçki, aynı yönde bazı taahhütlerde bulundu. Ancak, Rekabet Kurulu, bu taahhütleri yeterli bulmayarak yeni taahhütler istedi ve bu taahhütlerin yerine getirilmesine bağlı olarak Mey İçki'ye devir için şartlı izin verdi. Mey İçki, Votka 1967 markası Burgaz'ın rakı ve cin iş kollarını tümüyle elden çıkarmayı taahhüt ederken, Kurul, Votka 1967 markası ile Burgaz'ın rakı ve cin iş kollarını tümüyle elden çıkarılması ve İstanblue markasının ayrıştırılması konusunda Mey İçki'ye süre verdi. Bu süre, ticari sır olduğu gerekçesi ile Rekabet Kurulu açıklamasında yer almadı. Şartların süresi içinde yerine getirilmemesi veya ekli sözleşme hükümlerinin uygulanmaması halinde, verilen izin geçersiz sayılacak. Mey İçki, işlemi Kurul'un düzenlediği şekilde gerçekleştireceğine yönelik kararını, kısa kararın tebliğinden itibaren bir hafta içerisinde Rekabet Kurumu'na bildirecek.