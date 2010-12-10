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Ekonomi

MEY İÇKİ'YE İNGİLTERE'DEN ALICI LONDRA (A.A)

10 Aralık 2010 17:47

-MEY İÇKİ'YE İNGİLTERE'DEN ALICI LONDRA (A.A) - 10.12.2010 - İngiliz alkollü içecek üreticisi Diageo, Mey İçki'yi satın almak için görüşmeler yürütüyor.  Konuya yakın bir kaynak, Diageo'nun, Mey İçki'yi 2,5 milyar dolar karşılığından satın almak için görüşmeler yürüttüğünü söyledi.   Satış, Mey İçki'nin sahibi ABD'li yatırım şirketi Texas Pacific Group'a (TPG) halka arzın yanında bir başka alternatif sunmuş olacak. Kaynak, Diageo ile Mey İçki arasındaki görüşmelerin, başlangıç safhasında olduğunu ve görüşmelerin nereye gideceğinin bilinmediğini belirtti. Johnnie Walker, Smirnoff gibi içkileri üreten Diageo, özellikle hızlı büyüyen, gelişmekte olan piyasalara giriyor.   Texas Pasific Group, Mey İçki'yi 2006 yılında yaklaşık 800 milyon dolara satın almıştı. Diageo ve TPG, konuyla ilgili henüz açıklama yapmadı. 

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