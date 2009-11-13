Mey İçki Burgaz Rakı'da ısrarlı

TAPDK geçen ay Burgaz Rakı'nın alkollü içki satış ve dağıtım belgesini iptal etti. Rekabet Kurulu onay verirse Mey İçki lisansız da olsa şirketi alacak. Rakiplerinin gönlü 'normalleşme' adına onaydan yana.

Alkollü içecekler sektöründe Rekabet Kurulu'nun Burgaz Rakı ile ilgili kararı beklenirken, Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurulu (TAPDK), geçen ay ilginç bir karara imza atarak Burgaz'ın alkollü içki satış ve dağıtım belgesini iptal etti.





Ağustos 2009'da yapılan ihalede Mey İçki, Burgaz Rakı için 62.5 milyon TL teklif vermişti. Sektörde pazar payı bakımından lider olan Mey'in Burgaz'ı alıp alamayacağı Rekabet Kurulu sonrasında netleşecek. Rekabet Kurulu'nun yılbaşına kadar kararını açıklaması bekleniyor. Rekabet Kurulu'nun kararı beklenirken, TAPDK internet sitesinde yayınlanan bilgilere göre Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu'nun 02.10.2009 tarihli Kurul kararı ile "Lüleburgaz'da bulunan Burgaz Alkollü İçkiler Sanayi ve Ticaret AŞ, Burgaz Pazarlama ve Ticaret Limited Şirketi ve Lüleburgaz ve Edirne de bulunan Trakya Pazarlama ve Dağıtım Limited Şirketlerinin "alkollü içki satış ve dağıtım belgesi" iptal edildi. Kurul kararının Burgaz AŞ ve Trakya AŞ'ye yaklaşık 20 gün önce gönderildiği öğrenildi.

Mey geri adım atmayı düşünmüyor





Böylece Burgaz Rakı'nın lisansı Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) kontrolünde ve satış sürecindeyken iptal edilmiş oldu. Bilindiği gibi TMSF, Burgaz Rakı ihalesini 5 Ağustos 2009 tarihinde yaptı. Mey İçki'nin Burgaz için verdiği teklif 62.5 milyon TL. Ancak bu hesabın içinde Burgaz Rakı'nın lisansız bir şirket olma ihtimali yoktu. TAPDK'nın geçen ay aldığı iptal kararı ortaya ilginç bir tablo çıkardı. Mey İçki şu anda TMSF'den lisansız bir şirketi almak için teklif vermiş oldu.





Lisansının iptal edilmesine rağmen Mey'in Burgaz'ı almaktan vazgeçmesi beklenmiyor. Daha önceki açıklamalarda Mey'in Burgaz'a teklif vermesinin en büyük nedeni "haksız rekabetin ortadan kaldırılması" olarak açıklanmıştı. Bu nedenle Mey'in sektörün büyüğü olarak Burgaz'ı alma ve sektörün disipline etme misyonundan vazgeçmesi beklenmiyor.

Burgaz Alkollü İçkiler Sanayi ve Ticaret AŞ ve Trakya Pazarlama ve Dağıtım Ltd. şirketleri adına yetki belgesi Şirketlerin Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Genel Müdürü olan Hüseyin Gerçek adına alınmıştı. Burgaz Pazarlama ve Dağıtım Limited Şirketi'nin ise alkollü içki dağıtım yetki belgesi şirket Genel Müdürü ve Burgaz Yönetim Kurulu Başkanı Sinan Katnaş adına kayıtlıydı. Geçen aylarda Edirne, Lüleburgaz, İstanbul ve Manisa'da bulunan Burgaz ve Trakya AŞ'ye ait çeşitli depolarda yapılan baskınlar sonucu 1 milyondan fazla şişe 70 cl. Burgaz rakı, Burgaz Yaş üzüm ve 100 cl İstanblue votka markalı ürünlere 20 cl. bandrol yapıştırıldığı ve bu şekilde piyasaya sürülmek üzere olduğu tespit edilmişti. Şirket yöneticileri aleyhine de ceza davaları açılmıştı.

Burgaz AŞ ve Trakya Pazarlama AŞ Yönetim Kurulu üyeleri olan Sinan Katnaş ve Hüseyin Gerçek hakkında halen Lüleburgaz 2. Asliye Ceza Mahkemesinin 2009/356 Esas, Kadıköy Asliye Ceza Mahkemesinin 2009/823 Esas ve Eyüp Asliye Ceza Mahkemesinin 2009/1065 ve Kocaeli 6. Asliye Ceza Mahkemesinin 2009/542 Esas sayılı dosyalarından açılan ceza davaları devam etmekte olup, Sanıklar hakkında 4733 Sayılı yasa ve bandrol tebliğlerine aykırılık nedeniyle 3 yıla kadar hapis cezası talep ediliyor





Rakiplerin gönlü satıştan yana



