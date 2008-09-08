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Spor

Mexes arkadaşına sahip çıktı

08 Eylül 2008 03:00


Romal'nın tecrübeli defans oyuncusu Philippe Mexes, Napoli maçının ardından çok gol kaçırdığı gerekçesiyle Menez’e yapılan ağır eleştirilere karşı çıktı.

Ligin ilk maçında Napoli’ye karşı iyi bir futbol ortaya koyamayan Roma’da Mexes, milli takım kampında yaptığı açıklamada, Napoli karşısında herşeyin ters gittiğini ve rakiplerine çok fazla boş alan bıraktıklarını dile getirdi.

Çok gol kaçırdığı için eleştirilen Menez’i savunan Mexes, “Menez kaliteli bir oyuncu olduğunu gösterdi, daha iyisini de yapacaktır.” şeklinde konuştu. Menez’in zamana ihtiyacı olduğunu ifade eden Mexes, yüzde yüz hazır olduğunda bu tür fırsatları kaçırmayacağını söyledi.

Ağustos ayında Monaco’dan büyük umutlarla transfer edilen Menez, yetenekleri nedeniyle Zinedine Zidane’ın veliahtı olarak gösteriliyor

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