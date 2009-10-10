Mevzuat yüzünden nakil fırsatı kaçtı

9 yıldır böbrek bekleyen Mehmet Ali Karagöl, Vergi Dairesi'nde toplanan yardımı mevzuat yüzünden alamadı, nakil fırsatı kaçtı.



İstanbul Ümraniye Vergi Dairesi'nde memur olarak görev yapan Mehmet Ali Karagöl (49), 10 yıl önce kronik böbrek yetmezliğine yakalandı. Böbreklerinin ikisi de iflas eden Karagöl'ün tek umudu böbrek nakli oldu.



İki yıl önce Yeditepe Üniversitesi Hastanesi'nde sıraya giren iki çocuk babası Karagöl 2009 başında malulen emekli oldu. Nakil için gereken 28 bin TL'yi ödeyecek gücü bulunmayan Mehmet Bey'e eşi böbreğini vermek istedi, ama uyumsuz çıktı. Haftada 3 gün diyalize giden Karagöl'ün 13 yaşındaki kızı Bahar, Vergi Dairesi Başkanlığı'na "Babam böbrek hastası, ne olur yardım edin" diye bir e-mail attı. Bunun üzerine 2008'in şubat ayında çalışanlar arasında 14 bin TL toplandı. Karagöl faziyle 17 bin liraya ulaşan parayı nakilde kullanabilecekti. Geçen hafta salı günü "Uygun böbrek bulundu" haberiyle büyük sevinç yaşayan Karagöl hemen hastaneye gitti, ancak beklemediği bir durumla karşılaştı. Cebinde sadece 50 TL bulunan Karagöl'den muayene için 110 TL, laboratuvar tetkikleri için ise 400 TL talep edildi.



Doku ve kross testi için de 1000 TL ödemesi gerektiği söylenen Karagöl, parayı kullanmak istedi. Ancak vergi dairesi, prosedür gereği paranın sadece ameliyatta kullanılabileceğini bildirdi. Karagöl test yaptıramayınca böbrek bir sonraki hastaya nakledildi. Karagöl, "Vali yardımcısı paranın bana verilmesi için yazı yazsa da vergi dairesi yanaşmadı. Hastane yetkilileri de iş işten geçtikten sonra bana 'Sizi yanlış anladık' dedi" diye konuştu.



"Fevri davranmış"



Yeditepe Üniversitesi Nefroloji Bölümü Başkanı Doç. Dr. Gülçin Kantarcı "Ödemesine yardımcı olunması için kendisini idareye gönderdim. Ancak oradan çıkıp gitmiş. Hasta fevri davranmasa çözülebilirdi" dedi. Kampanyadan sorumlu komisyonun başındaki Ümraniye Vergi Dairesi Müdür Vekili Emine Gürşen ise yasal prosedüre göre paranın nakil öncesinde hastanın hesabına aktarılmasının söz konusu olamayacağını belirtti.



