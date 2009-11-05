Mevsimsel grip vakaları hızla artıyor

Hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte mevsimsel grip vakalarında artış yaşandığı bildirildi. Bursa Tabip Odası Başkanı Dr. Bülent Aslanhan, artan ölümlerle domuz gribinin halkta büyük paniğe yol açtığını belirtti.



Vatandaşların en küçük sorunda domuz gribi endişesiyle hastanelere koştuğunu ifade eden Aslanhan, bunların durumu ağır olanlarının kapsamlı kontrol edildiğini anlattı.



Son bir hafta, 10 günlük dönemde özellikle hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte hastanelere gelen sayısının arttığını ifade eden Aslanhan, şöyle konuştu:



"Domuz gribiyle mücadele ederken, mevsimsel grip vakaları artıyor. Hastanelere binlerce kişi başvuruyor. Bunların bir kısmı domuz gribi ve mevsimsel grip olabilir. Görevli olduğum hastanede geçen haftaya kadar 20-30 grip şikayeti ile bana gelirken, rakam şimdi 100'e çıktı. Belirtileri aynı olduğu için ayırmak çok zor."



Domuz gribinin mevsimsel gribe oranla daha hızlığı bulaştığını vurgulayan Aslanhan, "Ancak mevsimsel grip, domuz gribine oranla daha öldürücü. Normal mevsimsel gribin öldürme oranı domuz gribine göre birkaç kat fazla. Havalar soğudukça mevsimsel grip vakaları daha da artabilir" dedi.



Aslanhan, her iki gripten de korumsa yollarının aynı olduğunu dile getirerek, "Öncelikle temizliğe dikkat etmek gerekiyor. Hastalara temastan uzak durmak da önemli. Vücudun direncini yüksek tutmak için düzenli uyku uyumak, düzenli beslenme ve bol su içmek de büyük önem taşıyor. Bu açıdan en büyük yoksullar ciddi risk altında. Özellikle düzenli beslenme konusunda yetersizler" diye konuştu.



İl Sağlık Müdürlüğü yetkilileri de şu anda mevsimsel grip dönemi olduğunu ve bugünlerde grip vakalarında artışın olabileceğini ifade ederek, hastanelerde mevsimsel griple ilgili yoğun bir başvuru yaşandığını bildirdiler.

