Mevsimsel grip domuz gribinden daha öldürücü

Prof. Dr. Selim Badur mevsimsel gribin domuz ve kuş gribinden daha fazla ölüme yol açtığını söyledi.



Sağlık Bakanlığı Aşı Danışma Kurulu üyesi, Türkiye'de influenza virüsü konusunda inceleme yapan 2 referans laboratuvarından biri olan İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Viroloji Laboratuvarı'nın sorumlusu olan Badur, Türkiye'de ilk kez mevsimsel grip aşısının bu yıl Ağustosta piyasaya verildiğini belirtti.



Grip aşısı üreticilerinin Dünya Sağlık Örgütü (WHO) ile anlaşmaları nedeniyle grip aşısı üretimini hızlandırdığını kaydeden Badur, bu firmaların 15 Temmuzda mevsimsel grip aşısı üretimini tamamlayıp domuz gribi aşısına yöneldiğini anlattı.



Dünya Sağlık Örgütünün önerileri doğrultusunda Sağlık Bakanlığının 65 yaşın üzerindekilerle kronik hastalığı olanların mevsimsel gribe karşı ücretsiz aşılanması kararı aldığını hatırlatan Badur, Avrupa'da bu gruptakilerin mevsimsel gribe karşı aşılanma oranının yüzde 80 olmasına karşın, Türkiye'de yüzde 9-10'lar civarında bulunduğunu belirtti.



Geri kalan yüzde 90'lık kesimin ya böyle bir uygulamadan haberi olmadığını ya da konuyu önemsemediğini belirten Badur, bu durumun sağlık çalışanları ve hekimlerin bu konuda yeterli bilgiye sahip olmamasından kaynaklandığını söyledi.



Toplumda domuz gribi aşısı konusunda duyarlılık oluşmasına karşın mevsimsel griple ilgili aynı tutumun gelişmediğine dikkati çeken Badur, "Türkiye'de 8-10 milyon kişinin mevsimsel grip aşısı olması gerekirken bu sayı 2 milyon civarında. Bunun 1 milyonunu da sağlıklı ve genç insanlar oluşturuyor" dedi.



Mevsimsel grip aşısının Eylül ayından itibaren yaptırılabileceğini bildiren Badur, "Neden insanlar kuş ya da domuz gribi denince panikliyor da mevsimsel grip denince önemsemiyorlar anlamak mümkün değil. Çünkü mevsimsel grip domuz ve kuş gribinden daha fazla ölüme yol açan bir hastalık" diye konuştu.x



Badur, H1N1'in çok hızlı yayılan bir virüs olduğunu, çok süratle yayıldığını, kolay bulaştığını, ama mevsimsel grip kadar hasar yapmadığını belirterek, "Mevsimsel gripten dünyada yılda 250-500 bin kişi ölüyor. Bu çok büyük bir rakam. İnsanlar grip konusundaki herhangi bir haberi ilaç ya da aşı firmalarının yapay olarak gündeme getirdiğini düşünüyor. Ama öyle değil. Bugün kuş gribi de, domuz gribi de mevsimsel gripten daha az insan öldürmüştür ve daha az korkulmaları gerekir" görüşlerini dile getirdi.



Domuz gribinin binde 4 civarında ölüme yol açtığını, mevsimsel gripte bu oranın çok daha yüksek olduğunu kaydeden Badur, "Ama çok sık değişime uğradıkları için domuz ve kuş gribi virüslerinin kendi içinde farklılaşıp bu kadar hızlı yayılma özelliğinin yanında bir de çok şiddetli hastalık yapma ve ölümcül olma özelliği kazanmasından korkuluyor" diye konuştu.



Badur, kolay yayıldığı ve bulaştığı için H1N1 virüsüne karşı önlem alınmasının gerekli olduğunu, ama domuz gribinin çok tehlikeli bir hastalık olmadığının bilinmesi gerektiğini bildirdi.



Domuz gribiyle ilgili yanlış inanışlar



Domuz gribi konusunda doğru bilgilenmenin önemine de işaret eden Badur, bu konuda Türkiye'de yanlış inanış, tutum ve davranışlar olduğunu, bazı haberlerin de sansasyonel tarzda verildiğini belirtti.



Hastaların hastanede yatarak tedavi edilmesi gerektiği konusunda yanlış bir inanış bulunduğunu kaydeden Badur, "H1N1 virüsü taşıyanların yatarak tedavi edilmesine gerek yok. Dünyada böyle bir uygulamaya giden tek bir ülke bile bulunmuyor. Domuz gribi olgularının evlerinde tedavi olmaları lazım. Çok doğal olan bir şey biz de 'skandal' diye veriliyor" dedi.



Başlangıçta "indeks vaka" denilen ilk vakaların izole edilmesi amacıyla bu hastaların yatarak tedavi edildiğini anlatan Badur, "Çünkü hastalığın nasıl seyredeceği bilinmiyordu. Yabancıların da gidecek yeri yoktu. Onun için ilk başlarda hastanede tutulmaları doğruydu. Sonra artık hastanede tutulmalarına gerek olmadığı görüldü" diye konuştu.



Bu konuda kullanılan terminolojinin de yanlış olduğuna dikkati çeken Badur, hastanın değil, bir bölgenin karantinaya alındığını söyledi. Badur, sadece solunum yetmezliği olan domuz gribi olgularının hastanelerde yatarak tedavi edildiğini, diğerlerine ise "ziyaretçi kabul etmeyin, dışarı çıkmayın, aile bireyleriyle yakın iletişim içinde olmayın, maske takın" gibi önerilerde bulunulmasının yerinde olduğunu belirtti.



"Direnç gelişebilir" diye Fransa'da domuz gribi vakalarında artık antiviral kullanılmadığına dikkati çeken Badur, ancak Türkiye'de "gereksiz yere bile kullanılabildiğini" kaydetti

