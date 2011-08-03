-MEVSİMLİK İŞÇİLERE 1 MİLYON LİRA DİYARBAKIR (A.A) - 03.08.2011 - Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesinde yaşayan ve tek geçim kaynağı mevsimlik işçilik olan ailelerin çalışma şartlarının iyileştirilmesi için Diyarbakır'a 1 milyon lira gönderildi. Başbakanlık genelgesi doğrultusunda uygulanan Mevsimlik Gezici Tarım İşçilerinin Hayat Şartlarının İyileştirme Projesi (METİP) kapsamında, çevre illerden çalışmak için Diyarbakır'a gelen işçilerin yaşam koşularının iyileştirilmesi için çalışma yapılıyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nca yürütülen METİP'in ilk kez bu yıl uygulanacağı Diyarbakır'da, bölgedeki il ve ilçelerden çalışmak üzere kente gelen tarım işçilerinin yaşam koşullarının düzeltilmesine yönelik birtakım önlemler alındı. Bu önlemlerin hayata geçirilmesi için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nca Diyarbakır'a gönderilen 1 milyon lira ödenek ile malzeme alımlarına başlandı. Proje kapsamında işçilere yönelik yapacakları hizmetler hakkında bilgi veren Diyarbakır Valisi Mustafa Toprak, ülkenin bir gerçeği olan mevsimlik tarım işçilerinin yaşadığı mağduriyetin aslında herkesi yaralayan bir konu olduğunu söyledi. Toprak, özellikle tarım işçisi olarak çalışan mevsimlik işçilerin ülkenin üretim alanlarına göre değişik mevsimlerde değişik illere çalışmaya giderek oralardaki tarımsal faaliyetlerde işçi olarak çalıştığını ifade ederek, insanları mevsimlik iş bulmaları ve üretime katılmalarının iyi gibi görünse de elverişsiz ulaşımları, barınmaları, sağlık ve eğitim olanaklarından yoksun oluşları göz önüne alındığında vicdanen kabul edilemeyecek durumların oluştuğunu belirtti. Bir traktörün römorkunda, bazen kamyon kasasında 50-100 kişinin yolculuklarının çok ölümlü trafik kazalarına dahi yol açtığını hatırlatan Toprak, tüm bu koşulların ortadan kaldırılması ve insanca yaşam koşullarının oluşturulması için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın koordinesinde bir komisyon kurulduğunu kaydetti. -DİYARBAKIR HEM GÖÇ VERİYOR HEM DE ALIYOR- Toprak, Başbakanlık Genelgesi'ne dönüştürülen projenin Diyarbakır'da da uygulanması için bu yıl Bakanlıkça kente 1 milyon lira kaynak aktarıldığını söyledi. Toprak, şöyle dedi: ''Proje bu yıl kendi bölgesinden göç alan bir il olan Diyarbakır'da ilk kez uygulanmaya başlanacak. Tarım işçilerinin her türlü altyapısının iyileştirilmesi amacıyla yürütülen proje kapsamında hazırlıklara başladık. Bu kapsamda mevsimlik işçilerimizin çalıştığı dönemlerde konakladıkları mekanlara seyyar portatif taşınabilir malzeme alımına gidiyoruz. Bu malzemeler çadır, WC, banyo, bulaşık yıkama üniteleri ile ilgili ihale sürecini 3 ay içerisinde tamamlamayı planlıyoruz. İnanıyorum ki üç aylık bir zaman dilimi içerisinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın bu maksatla gönderdiği parayı biz mevsimlik tarım işçilerimizin bu sıkıntılarının giderilebileceği altyapıyı kurabilecek şekilde çalışmaları sonlandırmış olacağız. Diyarbakır bu kapsamda özel bir öneme sahip. Hem çeşitli bölgelere göç veriyor, hem de bölgedeki çeşitli il ve ilçelerden göç alıyor.'' Toprak, 12 noktaya yerleştirmek için 6-8 kişilik 15 metrekare genişliğinde 68 barınma çadırı kurulacağını belirterek, ''Projenin hayata geçmesi halinde mevsimlik tarım işçilerinin iç sızlatan, vicdanen kabul edilemez olumsuz yaşam görüntüleri geçmişte kalacak. Bu projenin titizlikle uygulanması ve aksaklıkların giderilmesi için de projenin takipçisi olacağız'' dedi. -MİSAFİR ÖĞRENCİ- Ailelerin mevsimlik işçi olarak gittikleri yerlere beraberlerinde çocuklarını da götürdüğüne, çocukların bu yolculukta hem eğitimden geri, hem de zor yaşam şartlarında perişan durumda kaldıklarını ve uzun çalışma koşullarında dünyadan bir haber şekilde yaşamak zorunda kaldığını vurgulayan Toprak, projenin en önemli dinamiklerinden birinin de zorunlu eğitim çağında olan ancak eğitimden uzak kalan çocukların tamamının eğitim hizmetlerine ulaşmasının sağlanması olduğunu belirtti. Toprak, eğitimden uzak kalan çocuklarının misafir öğrenci olarak kaldıkları yerlere yakın okullara yerleştirileceklerini veya taşımalı okullara götürüleceklerini, başta kadın ve genç kızlar olmak üzere yetişkinlere okuma yazma, kültürel-sosyal faaliyetler ve meslek edindirme kursları düzenleneceğini de söyledi. Tarım işçilerinin güvenliklerinin de ihmal edilmeyeceğini belirten Toprak, güvenlikle ilgili bilinçlendirme çalışması yapılacağını ve tarım işçilerinin çalışma şartlarının sözleşme ile güvence altına alınacağını ve mevsimlik gezici tarım işçilerinin sözleşme olmaksızın çalıştırılmamasını sağlayacaklarını kaydetti.