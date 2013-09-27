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Yaşam

Mevsimlik işçi olarak çalışan çocuklara tarlada defter, kalem...

Şanlıurfa'da, yaklaşık 110 bin çocuk, her yıl eğitim döneminin önemli bir kısmını tarlada geçiriyor

27 Eylül 2013 23:49

 

Eğitim-Sen Şanlıurfa Şubesi, mevsimlik tarım işçilerinin çocuklarının eğitim sorununa dikkat çekmek amacıyla tarlada kırtasiye malzemesi dağıttı. Sendika üyeleri, Bozova ilçesine bağlı Eskin köyü kırsalındaki mevsimlik tarım işçilerini ziyaret etti. Tarlada çalışan öğrencilere kitap, defter, çanta ve kalem dağıtan sendika üyeleri çocukların ve ailelerin sorunlarını dinledi.

Şube Başkanı Halit Şahin,  ülke genelindeki çocukların eğitim ve öğretim hayatını sürdürdüğünü hatırlattı. Kentteki binlerce çocuğun mevsimlik tarım işçiliği yapması nedeniyle eğitim konusunda sıkıntı çekildiğini aktaran Şahin, her fırsatta bu çocukların sorunlarını dile getirmeye çalıştıklarını söyledi. Şanlıurfa'da, yaklaşık 110 bin çocuğunun her yıl eğitim döneminin önemli bir kısmını tarlada geçirmek zorunda kaldığını ileri süren Şahin, "Aileleri pamuk tarlasında çalıştığı için okula gidemiyorlar. Bununla ilgili yetkililere çağrıda bulunuyoruz. Özellikle Çalışma ve İş Kurumu (İŞKUR) kapmasında işçi alınırken bu öğrencilerin velilerinin tercih edilmesini istiyoruz" diye konuştu.

Çocuklar ise tarlada çalışmaktan duydukları üzüntüyü dile getirerek, sorunun çözülmesi için yetkililerden yardım beklediklerini ifade etti.

 

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