Mevsim geçişlerinden en çok mide etkileniyor

Uzmanlar, mevsim geçişlerinde en çok etkilenen organlar arasında midenin de bulunduğunu hatırlatarak, yiyip içilen gıdalara çok dikkat edilmesi gerektiğini belirtiyor.



Uzman Doktor Dursun Bostancı, mevsim geçişlerinden tüm vücudun olumsuz etkilendiğini, ancak midenin en çok etkilenen organlar arasında geldiğini söyledi. Bostancı, "Hem fizyolojik hem de psikolojik değişimler en çok mideyi etkiliyor. Şişkinlik, ağrı, hazımsızlık, şikâyetleri mevsim geçişlerinde artıyor. Midesinde ülser gibi rahatsızlıkları olanların şikâyetleri mevsim geçişlerinde daha da artıyor. Bazen mide kanamasına kadar gidebiliyor." uyarısında bulundu.



Mide rahatsızlıklarından korumak için sağlıklı beslenmek, egzersiz yapmak ve çok stres altında kalmamak gerektiğini kaydeden Bostancı, sağlıklı ve kaliteli bir yaşam sürmek için midenin iyi korunmasını tavsiye etti. Özellikle mevsim geçişlerinde vücudun direncinin azaldığını dile getiren Bostancı şu tavsiyelerde bulundu: "Mide beslenmek ve hayatını devam etmek için çok önemli bir organımız. Bu sebeple onu iyi korumalıyız. Yiyip içtiğimiz gıdalara dikkat etmeliyiz. Çok yağlı, kızartma, asitli gıdalardan uzak durmalıyız. Mevsim sebze ve meyveleri tüketmeliyiz. Ayak üstü, ekmek arası yerine sofrada beslenmeliyiz. Yemek yerken acele etmemeliyiz. Küçük lokmalar alarak uzun uzun çiğnemeliyiz. Unutmayalım ki sindirim ağızda başlar. Sofradan tıka basa doyup kalkmayın. Yiyecek ve içeceklerin çok soğuk ve çok sıcak olmamasına dikkat edin. Alkol, sigaradan uzak durun. Yemek yedikten sonra hemen aktivite yerine bir müddet dinlenin."



Bostancı, mevsim geçişlerinde vücudun zayıf düşmemesi için dengeli beslenme yanında mutlaka düzenli olarak hafif egzersizler yapılmasını önererek, bunun bağışıklık sistemini kuvvetlendireceğini vurguladı.

