Mevlüt Erdinç adım adım Galatasaray'a gidiyor

Mevlüt Erdinç'in Türk temsilcisi Arslan Alçicek, "Mevlüt Erdinç'in Galatasaray'a transferi konusunda kulüpler düzeyinde müzâkere hâlâ devam ediyor. Futbolcuyla her anlamda anlaşıldı"dedi.

Radyospor'da Özgür Sancar'ın canlı yayın konuğu olan Alçicek, "Galatasaray ile St. Etienne arasında bir iki pürüz var. Ancak şunu da belirtmem gerekir. Diğer iki büyük kulüp de Mevlüt'le ilgileniyor. Buna rağmen ilk sırada Galatasaray var" diye konuştu.

'Mevlüt ve tüm ailesi Galatasaraylı'

Mevlüt'ün transfer eğilimi konusunda da açıklama yapan Arslan Alçiçek, "Bir çocukluk aşkı var. Mevlüt ve tüm ailesi Galatasaraylı. Fakat bu profesyonel futbol dünyasında şartlara göre karar verirler. Bazen tuttuğunuz takıma gidemiyorsunuz. Bizim için şu anda ilk sırada Galatasaray var. Sözümüz var. Onların da bize sözü var. St. Etienne'yle sorunları çözersek, Galatasaray'a transferi gerçekleşecek. Diğer büyük kulüpler sürekli telefon ediyor. Her gün telefon alıyoruz. Ama bizim Galatasaray'a sözümüz var. 1 hafta içerisinde sonuç alamazsak Galatasaray'la ilgili olarak, o zaman diğer tekliflere açığız" şeklinde konuştu.

'St. Etienne'le fazla pürüz kalmadı'

St.Etienne'nin sadece belirlenen transfer ücretiyle bu operasyonun gerçekleşmesini istediğini belirten Alçiçek, "Galatasaray belirli bir miktar ve futbolcu takası teklif etti. Bu noktada anlaşma tam olarak sağlanamıyor. Sanırım, 3-4 gün içerisinde bunun çözülmesini gerekiyor; çünkü arada çok fazla pürüz kalmadı. Galatasaray'a yakın olduğumuzu söyleyebiliriz" dedi.

Fransa ve İtalya'dan da istiyorlar

En fazla 1 hafta içerisinde Mevlüt'ün Galatasaray'a transferinin netleşeceğini vurgulayan Arslan Alçiçek, "Galatasaray dışındaki 3 büyük takımdan iki tanesi Mevlüt'ü çok istiyor. Aslında Galatasaray'dan önce de bizimle iletişime geçmişlerdi. Fakat ilk tercihimiz Galatasaray olduğu için bekliyoruz. Ama diğer iki büyük kulüp de Mevlüt için çok istekli.



Mevlüt, Türkiye'de oynamaya çok sıcak bakıyor. Fransa ve İtalya'dan da Mevlüt'ü isteyen takımlar var. Biz Galatasaray'a sözleştik. Aramazıda bir anlaşma var. Ama 1 hafta içerisinde bu transferin sonuçlanması gerekir" ifadelerini kullandı.