Mevlüt Çavuşoğlu: Zirve denince akla Türkiye gelir

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, G20 zirvesi önümüzdeki yıl Antalya’da yapılacağını belirterek, "Dünyanın en zengin 20 ülkesini ve liderlerini Antalya’da ağırlayacağız. Zirve denince akla Türkiye gelir" dedi.

İHA'da yer alan habere göre, Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Türkiye’de ilk defa Antalya’daki muhtarlar için hazırlanan MUBİM bilgilendirme toplantısına katıldı. Toplantıda konuşan Bakan Çavuşoğlu, "Antalya’da AB ve Dışişleri Bakanlığı’nın temsilcilikleri var. Bu temsilciliklerinin olması Antalya’nın yüz akıdır. Antalya’ya en önemli etkinlikleri getiriyoruz. G20 zirvesi önümüzdeki yıl Antalya’da yapılacak. Dünyanın en zengin 20 ülkesini ve liderlerini Antalya’da ağırlayacağız. Zirve denince akla Türkiye gelir. Antalya diplomasinin merkezi haline gelecek" dedi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlanan ve Türkiye’de bir ilk olma özelliği taşıyan Muhtarlar Bilgi Merkezi’nin (MUBİM) bilgilendirme toplantısı, Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Antalya Valisi Muammer Türker, Ak Parti İl Başkanı Mustafa Köse, Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel ve yaklaşık 900 muhtarın katılımıyla Serik ilçesi Kundu turizm merkezinde bir otelde gerçekleştirildi.

'Mahallemde sorun olursa muhtarımın telefonuyla ben de bildireceğim'

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, projenin tanıtım toplantısında yaptığı konuşmada sistemin işleyişini beğendiğini söyledi. Özellikle kısa sürede cevap gelmesinin ilgisini çektiğini belirten Bakan Çavuşoğlu, "Bundan sonra ben de mahallemde bir sorun olursa, muhtarımın telefonunu alıp oradan talebimi ileteceğim. Hemen cevap geliyor zaten. Bu kadar büyük bir kente hizmet yapılır mı diyorlar. Hatta bu konuyu maniple edenler de oldu. Ama hizmet yapmak isterseniz, bu hizmetin en iyisini en kısa sürede yaparsınız" dedi.

'Antalya'ya en önemli etkinlikleri getiriyoruz'

Bakan Çavuşoğlu konuşmasında, Antalya’da yapılması planlanan G20 zirvesinin hazırlıkları hakkında da bilgi verdi. Antalya’da AB ve Dışişleri Bakanlığı temsilciliğinin bulunmasının, kentin yüz akı olduğuna değinen Bakan Çavuşoğlu, "G20 zirvesinin ön hazırlığı için bugün çalışmalarımız olacak. Antalya’da AB ve Dışişleri Bakanlığı’nın temsilcilikleri var. Bu temsilciliklerinin olması Antalya’nın yüz akıdır. Sadece iki bakanlığın temsilciliğinin olması yetmez. Antalya’ya en önemli etkinlikleri getiriyoruz. G20 zirvesi önümüzdeki yıl Antalya’da yapılacak. Dünyanın en zengin 20 ülkesini ve liderlerini Antalya’da ağırlayacağız. Hazırlıklarına güvenlik boyutuyla şimdiden başladık. Zirve denince akla Türkiye gelir. Önümüzdeki yıl NATO Dışişleri Toplantısı’nı da Antalya’ya getireceğiz. Antalya diplomasinin merkezi haline gelecek" diye konuştu.

'Bizim siyaset anlayışımız hizmet etmekten geçiyor'

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, projenin bilgilendirme toplantısında muhtarların kendileri için önemli olduğunu vurguladı. Hizmet etmek istemeyenlerin siyasete sığındığını belirten Başkan Türel, "Bizim siyaset anlayışımız hizmet etmekten geçiyor. Hizmet etmek istemeyenler siyasete sığınıyor. Muhtarlıkların önemini bugün de dile getiriyorum. Muhtarlarımızın özlük hakları konusunda çalışmalar yaptık, bu yüzden çok onurluyum. Muhtarlıklarımızın güçlü olmasını istiyoruz" ifadelerini kullandı.

'İftira atanlar kaçacak delik aradılar'

Geçmişte kendisine muhtarlıkları kapatacağı konusunda iftira atıldığını ve seçimlerin ardından, muhtarlıkları güçlendirmek için yapılan çalışmaları gören iftiracıların kaçacak delik aradıklarını belirten Başkan Türel şöyle konuştu:

"Geçmişte muhtarlıkları kapatacağımız konusunda iftira atıldı. Ama biz muhtarlıklarımızı güçlendirdik ve o iftiraları atanlar kaçacak delik aradılar. Şimdi hangi delikteler bilmiyorum. Artık devir bilgi devri. Muhtarlıklarımızı bilgisayar ve teknolojiyle kavuşturduk. Antalya sınırlarının genişlediğini gördüğümüzde, hizmeti mahallelerimize ve köylerimize daha hızlı götürmek için teknoloji şarttı. Göreve gelir gelmez MUBİM için çalışmaı başlattık. Yazılımı Büyükşehir Belediyesi tarafından tamamlandı. Bu sistemle Kaş’tan ve Elmalı’dan muhtarlarımız yollar katedip gelmek zorunda kalmayacak. SMS, telefon ya da internet yoluyla, hatta faks yoluyla da sorunlarını bildirebilecekler. Sorunlar kayıt sisteminde kayıt altına alınacak ve 30 saniye içinde size talebinizin kayıt altına alındığı bildirilecek. İlgili daire başkanlıklarında MUBİM yetkilileri olacak ve sorunlar birkaç gün içinde çözülecek."

Mubim sistemi nedir?

MUBİM Antalya’da 19 ilçede görev yapan yaklaşık 900 muhtarın, belediyelere gitmeden sorunlarını belediyelerdeki ilgili birimlere internet, SMS ve faks yoluyla bildirmesi projesi. Antalya Büyükşehir Belediyesi, Türkiye’de bir ilk olma özelliği taşıyan bu sistemle, zamandan tasarruf etmeyi ve sorunları kısa yoldan çözmeyi planlıyor.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel toplantının ardından, G20 zirvesi ön hazırlık toplantısına katılmak üzere otelden ayrıldı.