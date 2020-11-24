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Mevlüt Çavuşoğlu: Süreç normalleşirse Ermenistan halkı da kazanacak

24 Kasım 2020 20:16

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ermenistan'ın Dağlık Karabağ'dan çekilmesiyle ilgili "Süreç normalleşirse en çok Ermenistan ve Ermenistan halkı burada kazanacak" dedi.

Bakan Çavuşoğlu'nun Ermenistan'la ilgili açıklaması şöyle:

"Bu iş doğru giderse Ermenistan işgal ettiği topraklardan çekilirse normalleşme başlarsa bu konularda Azerbaycan ile birlikte adım atacağız. Süreç normalleşirse en çok Ermenistan ve Ermenistan halkı burada kazanacak. Başkasının toprakları üzerinde saltanat kalıcı olmaz. Bu koridorun açılmasıyla Ermenistan ticaretten nasıl faydalanacak bunlara odaklanması lazım."

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