Mevlüt Çavuşoğlu: Bizimde hayal kırıklığımız var

Nursima KESKİN / ANKARA ,(DHA)-DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Beyaz Saray sözcüsünün Rahip Brunson\'ın serbest bırakılmaması sonrası Başkan Trump\'ın hayal kırıklığı yaşadığı yönündeki açıklamalarına ilişkin, \"ABD veya herhangi bir ülke sadece kendi yaşadıkları hayal kırıklığını düşünmemeliler. Bizim yaşadığımız hayal kırıklığı nedir bunların da dikkate alınması gerekir. Bizim halkımızın bizim de hayal kırıklığımız var\" dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 10\'uncu Büyükelçiler Konferansı kapsamında Ankara\'ya gelen ve büyükelçilere sunum yapan Sudan Dışişleri Bakanı Al- Dirdiri Mohamed Ahmed ile ortak bir basın toplantısı düzenledi. Sudan Dışişleri Bakanı Al- Dirdiri Mohamed Ahmed, önümüzdeki Aralık ayında Türkiye\'de gerçekleştirilecek olan Yüksek Düzeyli Staretjik İş Birliği Toplantısının önemini kaydetti.

\'BU YAŞANAN OLAYLAR DÜNYANIN GÖZÜNÜ AÇTI, DOLARDAN ÇIKMANIN YOLUNU HERKES ARIYOR\'

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Katar Emirinini Türkiye\'yi ziyaretinin gündemde olduğunun anımsatılması üzerine şunları söyledi:

\"Bu süreçte çok sayıda ülkeden dostlarımızdan komşularımızdan ciddi destek aldık. Birçok ülke, Avrupa ülkeleri, Asya Afrika, dünyanın her yerinden ciddi destek geldi. Bu yaşanan olaylar dünyanın gözünü açtı. Bugünkü Amerikan yönetiminin göreve geldiği günden bu yana tüm ülkelere yönelik saygısızca tutumunu herkes görüyordu. Yine elindeki ekonomik gücü her ülkenin aleyhine hoyratça kullanabileceğini biliyorlardı ama bir kere daha gördüler. Dolayısıyla şimdi dolardan çıkmanın yolunu herkes arıyor. Türkiye bugüne kadar gücünü kimsenin aleyhine kullanmadı ve tüm insanlığın dostlarımızın yararına kullanmıştır. Bu da ülkeler tarafından yöneticiler tarafından halkları tarafından görülüyor.

Diğer taraftan Türkiye insani yardımda dünyanın en cömert ülkesi. Böylesine cömert bir milletin temsilcisi olmaktan onur duyuyoruz Tüm dünyadaki mazlumlarda bunu görüyorlar ve Türkiye ekonomisinin güçlü olması için dua ediyorlar. Rabbim de böylesine cömert milleti ve Türkiye\'yi hiç bir zaman darda koymaz, rabbim her zaman bizimledir. Diğer taraftan özellikle Avrupa ve gelişmekte olan ekonomi olsun, Türkiye ile ekonomik ilişkileri belli seviyede olan ülkeler ise güçlü Türk ekonomisinin Türkiye\'nin yararına olduğunu biliyorlar. Türkiye ekonomisinin bir krize girmesini aruzu etmiyorlar. Diklenmeden dik duruşumuzu sürdüreceğiz. Var olan sorunları diplomasi yoluyla çözmek için gayretlerimizi devam ettireceğiz. Baskılara dayatmalara boyun eğmeyeceğiz. Bu ilkeli duruşumuzu sürdüreceğiz.

\'BİZİM YAŞADIĞIMIZ HAYAL KIRIKLIĞININ DA DİKKATE ALINMASI GEREKİR\'

Mevlüt Çavuşoğlu, Beyaz Saray sözcüsünün Rahip Brunson\'ın serbest bırakılmaması sonrası Başkan Trump\'ın hayal kırıklığı yaşadığı yönündeki açıklamalarının anımsatılması üzerine şöyle konuştu:

\"ABD veya herhangi bir ülke sadece kendi yaşadıkları hayal kırıklığını düşünmemeliler. Bizim yaşadığımız hayal kırıklığı nedir bunların da dikkate alınması gerekir. Bu konuları karşılıklı birbirimize koz olsun diye söylemiyoruz bizim halkımızın bizim de hayal kırıklığımız var. ABD yanı başımızda PKK YPG\' ye silah verdi, kargolarla taşıdı verdi. Piyasada satılıyor şimdi o silahlar. Diğer tarafından Türkiye\'de darbe girişiminde bulunan bir hain var ve o haine destek veriyorlar. Aldığı her nefesi sayıyor zaten oraya götürdüğü günden beri. Bakıyoruz üçüncü ülkelerdeki FETÖ\'cüleri de korumaya kalkıyorlar. Neden destek çıkıyor? Türkleri, Müslümanları mı hainler mi çok sevdiğinden mi? Doğruları söylüyoruz. Yaşadıklarımızı gördüklerimizi söylüyoruz. Hep kendi tarafından bakmayacaksın. Yargı nerede hukukun üstünlüğü nerede?

Herkes yargı sürecine tabi tutulmalıdır. Önce bunlara saygı duyulmasını öğrenmeleri gerekiyor. Baskı yaparak yumruğu masaya vurarak netice alabileceğini düşünen bir anlayış var.\"

\'ABD\'YE TAVSİYEMİZ ELİNİZDE OLAN KOZLARI BİR SİLAH OLARAK KULLANMAYIN\'

Mevlüt Çavuşoğlu, Trump\'ın F-35\'lerin teslimatını askıya alan yasayı onayladığının anımsatılması ve son durumun ne olduğunun sorulması üzerine şunları kaydetti:

\"F-35 ile ilgili imzalanan belge 90 günde rapor sunulacak. Rapor hazırlanıncaya kadar böyle bir teslimat olmayacak. Ama pratikte de bunun hiçbir anlamı yok. Zaten Türkiye iki tanesini teslim aldı. İki sene boyunca uçaklar zaten orada olacak ve pilotlarımızda orada. Bugün askıya alındı diye birşey yok. BU rapor alıncaya kadar kendi iç prosedürlerinden kaynaklanan bir kısıtlama var. ABD\'ye tavsiyemiz elinizde olan kozları bir silah olarak kullanmayın. Bu ABD\'nin güvenilirliği ve itibarını ciddi şekilde zedeliyor. Hiçbir ülke bugün alternatifsiz çaresiz değildir. Her millet onurludur buna da saygı duymaları gerekiyor.\"