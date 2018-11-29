Mevlid için camiyi süslediler; polis, ışıkları kaldırdı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC) Girne’ye bağlı Ozanköy’de, Pakistanlıların mevlid okutmak için Kazafana Camisi'nin çevresini renkli ışıklarla süslemesi tepkilere neden oldu. Polis camiye gelerek ışıkları kaldırdı.

Girne'ye bağlı Ozanköy'deki Kazafana Camisi'nde, bölgede yaşayan Pakistan uyruklular, mevlid okutmak istedi. Kazafana Camisi'nin etrafına renkli ışıklar, avluda bulunan ağaç üzerine süsler asıldı. Caminin fotoğrafları, sosyal medyada paylaşıldı, KKTC medyası da 'camide skandal' başlıklarıyla olayı okuyucularına duyurdu.

Tepkiler üzerine polis, camiye gelerek, ışıkları kaldırdı. Girne Kaymakamlığı da olayla ilgili cami imamından bilgi aldı. (DHA)