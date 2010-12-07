-MEVLANA'YI ANMA TÖRENLERİ BAŞLADI KONYA (A.A) - 07.12.2010 - Mevlana'nın 737. Vuslat Yıl Dönümü Uluslararası Anma Etkinlikleri, ''Hoşgörü ve Sevgi Yürüyüşü'' ile başladı. Kent merkezindeki Alaaddin Caddesi'nde başlayan ''Hoşgörü ve Sevgi Yürüyüşü''ne, Konya Valisi Aydın Nezih Doğan, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek, Selçuk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Süleyman Okudan, Mevlana'nın 22. kuşaktan torunu Esin Çelebi Bayru, Kültür ve Turizm Bakanlığı Konya Türk Tasavvuf Müziği Topluluğu bünyesindeki semazenler ile çok sayıda vatandaş katıldı. Genelkurmay Başkanlığı Mehteran Bölüğü eşliğinde yapılan yürüyüş, Mevlana Müzesinde son buldu. Yürüyüş sırasında Genelkurmay Başkanlığı Mehteran Bölüğü, Konya Valiliği önünde konser verdi. Valilik önünde toplanan vatandaşlar ile yabancı turistler konseri ilgiyle izledi. Yürüyüşün ardından müze gezildi ve dua edildi. Etkinlikler, akşam saatlerinde Mevlana Kültür Merkezinde yapılacak sergi açılışları, konser ve sema programı ile devam edecek.