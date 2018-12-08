Mevlana ve Shakespeare arasında bir köprü: Gün Batımı

Ankara Devlet Tiyatrosu İrfan Şahinbaş Atölye Sahnesi, ödüllü yönetmen Ali İhsan Kaleci’nin, Mevlana ve Shakespeare arasında bir köprü kuran çalışması ‘Gün Batımı’ oyunuyla seyircisini ağırlıyor.

Oyun, dünyaya beden gözüyle değil gönül gözüyle bakmayı öğütleyen tasavvuf aynasından Shakespeare’in kahramanlarına ve insana bakışı sentezliyor. Shakespeare’in "Olmak ya da Olmamak" sorusuyla hayatlara, yanıtların eylemlerimizin içinde olduğunu betimleyen oyun, Mevlana’nın hikâyeleriyle içsel yolculuğa çıkarıyor.

Seyircinin eline bir ayna veriyor oyun intikam, hırs, kıskançlık üçlemesinin bir insanı nereye kadar götürülebileceğini anlatıyor. Ayna’da Shakespeare’in kahramanları Hamlet, Macbeth, Othello hırs, kıskançlık, körlük ve inatçılık tutsaklığında ortaya konuluyor.

Oyunda, "Sen topraktan, kökten daha değerli değilsin," sözleriyle insana ders verilirken, dünyanın gelir geçer olduğuna vurgu yapılıyor. Oyunun asistanı Neslihan Derya Demirel, Ali İhsan Kaleci’nin Gün Batımı oyununda, Shakespeare’in kahramanları Hamlet, Macbeth ve Othello’dan esinlenerek bunları Mesnevi’nin içindeki birer Doğu hikâyesi gibi ele aldığını belirtiyor. "Sanki bu hikâyeler Mesnevi’de, uzun zamandır varmış gibi bir duygu yaratmaktadır,” diyen Demirel, "Bir yanda Shakespeare bir yanda Mevlana ve bu iki dünyayı bir araya getiren Ali İhsan Kaleci’nin metinleri ortak bir tiyatro diliyle Gün Batımı metnini oluşturmuştur” diye aktarıyor.

Ankara Devlet Tiyatrosu İrfan Şahinbaş Atölye Sahnesi’nde tek perde ve 55 dakikalık oyunun kadrosu şöyle:

Uyarlayan ve yöneten: Ali İhsan Kaleci

Oyuncular:

Mehtap Öztepe (Hamlet/ Hamlet’in annesi/Nameci)

Sükun Işıtan (Macbeth/Lady Macbeth/ Nameci)

Suat Karausta ‘Othello)

Dilek Bozkurt (Desdemona Çocuk)

Kırklar: Aylin Dinç, Neslihan Derya Demirel, Başak Polat Karsavuran

Orkestra: İrfan Gürdal, Mehmet Utku Benli, Ali Yaşar, Altay Toprak, Ziya Özsökmenler

Dekor Tasarımı: Hakan Dündar

Kostüm Tasarımı: Sevgi Türkay

Işık Tasarımı: Zeynel Işık

Müzik: İrfan Gürdal

Yönetmen Yardımcısı: Suat Karausta

Asistan: Neslihan Derya Demirel

Müzik Süpervizörü: Jean Jacques Lemetre

Sahne Amiri: Yalçın Duman

Kondüvit: S. Serkan Sakızlı

Işık Kumanda: Erhan Şentürk

Dekor Sorumlusu: Metin Benli

Aksesuar Sorumlusu: Serkan Özbakar

Kadın Terzi: Mehriye Taşdelen

Erkek Terzi: Rıza Bektaş

Peruka: Cumhur Temiz