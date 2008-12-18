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Politika

Mevlana törenlerinde sıcak rüzgâr!

Mevlana’yı anma törenleri iktidarla ana muhalefet arasında sıcak rüzgârlar estirdi. Erdoğan ve Baykal, tokalaştı, sohbet etti.

18 Aralık 2008 02:00

Konya’da Mevlana’yı anma törenleri iktidarla ana muhalefet arasında sıcak rüzgarlar estirdi. Başbakan Erdoğan ve CHP lideri Baykal, kameraların karşısında tokalaştı, sohbet etti. Liderler, konuşmalarında da beraberlik mesajı verdi.

Mevlana’nın 735. Vuslat Yıldönümü etkinliklerinin son gününde Şeb-i Aruz töreni yapıldı. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ve CHP Genel Başkanı Deniz Baykal da törenlere katıldı.

Bütçe görüşmelerinde birbirlerine sert ifadelerle yüklenen iki lider, bu kez daha ılımlı bir tavır sergileyerek hoşgörü mesajları verdi.

Törene yerli ve yabancı turistlerin yanı sıra Dubai Veliaht Prensi El Maktum da katıldı. Gecede, Türk tasavvuf müziği sanatçısı Ahmet Özhan sahne aldı. Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın gösteri grubunun sema ayini de beğeniyle izlendi.

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