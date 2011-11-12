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Yaşam

Mevlana Müzesi'nde bayram yoğunluğu KONYA (A.A)

12 Kasım 2011 13:39

-Mevlana Müzesi'nde bayram yoğunluğu KONYA (A.A) - 12.11.2011 - Türkiye'nin en fazla ziyaretçi alan müzelerinden Mevlana Müzesi, 4 günlük Kurban Bayramı'nda 18 bin 500 kişi tarafından ziyaret edildi. Topkapı ve Ayasofya Müzesi'nden sonra en fazla ziyaretçi alan Mevlana Müzesi, bayram boyunca yerli turistlerden büyük ilgi gördü. Kurban Bayramı'nda 1940'ı yabancı toplam 18 bin 500 turistin geldiği müzeyi yılın 10 aylık döneminde 1 milyon 195 bin 653'ü yerli olmak üzere toplam 1 milyon 532 bin 344 turist gezdi. Konya Müze Müdürü Yusuf Benli, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bayram ve kandil gibi dini bayram ve kutsal günlerde müzeye ilginin oldukça arttığını belirtti.  Müzedeki yoğunluğun her geçen gün artmasının sevindirici olduğunu ifade eden Benli, şunları kaydetti: ''Kurban Bayramı'nda müzeye daha çok yerli turistler geldi. Bu bayramda da müzede her yıl olduğu gibi büyük bir yoğunluk vardı. Müzede bayram günlerindeki yoğunluk her yıl giderek artıyor. Ziyaretçi sayılarındaki artış, halkımızın kültürel anlamda biraz daha bilinçlenmeye doğru gittiğini gösteriyor. Kendi kültürünü aramaya başladığını hatırlatıyor. Okulların açılmış olması, havanın soğuk olması ve turizm sezonunun bitmiş olmasına rağmen Kurban Bayramı'ndaki bu yoğunluk oldukça güzel.'' Benli, yıl sonunda bu rakamın 2 milyona yaklaşarak yeni bir rekor kırılabileceğini sözlerine ekledi. 

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