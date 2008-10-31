Mevduata sınırsız güvence

Bakanlar Kurulu halen 50 bin YTL olan kamunun mevduatlara verdiği güvenceyi 2 yıl süreyle artırmak için yetki alıyor.



TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda görüşülen Varlık Barışı tasarısına son anda eklenen sürpriz önergeyle mevduat güvencesini artırılmasının yolu açıldı. AKP’nin verdiği önergeyle TMSF’ye ait olan kamunu mevduata verdiği güvence sınırının artırılması için Bakanlar Kurulu 2 yıl süreyle yetkili kılındı.



Kabul edilen önergeye göre, Bankacılık Kanunun 63. maddesinin 3’üncü fıkrasında sigortaya tabi olacak tasarruf mevduatının ve gerçek kişilere ait katılım fonlarının kapsamını ve tutarını belirlemeye ilişkin TMSF’ye verilen yetkiler, kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 2 yıl süreyle doğrudan Bakanlar Kurulunca kullanılacak.



Bakanlar Kurulu, tasarruf mevduatının ve gerçek kişilere ait katılım fonunun yanı sıra, sigortaya tabi olacak diğer mevduatın ve katılım fonlarının kapsamını ve/veya tutarını ve sigorta kapsamı dışında tutulacak mevduat ve katılım fonlarının niteliğini belirlemeye de yetkili olacak.

