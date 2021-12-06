Mevduat faizleri bir yılın en düşük seviyesinde

Mevduat faizlerinde düşüş ivmesi bir yılın en düşük seviyesine ulaştı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) verilerine göre 3 aya kadar vadeli TL mevduatlarda ortalama faiz yüzde 16'nın altına geriledi. Bloomberg HT'nin haberine göre böylelikle mevduat faizlerinde ortalama faiz Aralık 2020'den bu yana en düşük seviyeye geldi.

6 aya kadar vadeli TL mevduat hesaplarında ortalama faiz yüzde 17'nin altını görürken, 1 yıla kadar vadesi olan mevduatlarda ise yüzde 14'nin altı kaydedilmiş oldu.

TCMB, eylül ayında başladığı faiz indirimleri neticesinde toplamda 400 baz puan faiz indirerek, politika faizini yüzde 19'dan 15'e çekmişti.