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Yaşam

MEV'den depremzede öğretmenlere 10 bin TL   ANKARA (A.A)

04 Kasım 2011 13:27

-MEV'den depremzede öğretmenlere 10 bin TL   ANKARA (A.A) - 04.11.2011 - Milli Eğitim Vakfı (MEV), Van'daki depremin ardından hayatını kaybeden öğretmenlerin aileleriyle yaralı öğretmenlerin banka hesaplarına 10 bin TL yatırdı. Konuya ilişkin açıklama yapan MEV Merkez Yönetim Kurulu Başkanı İhsan Özçukurlu, Milli Eğitim Bakanlığından Van'da hayatını kaybeden öğretmenlerin aileleri ve yaralı öğretmenlere ilişkin 86 kişilik liste geldiğini söyledi. Özçukurlu, hayatını kaybeden 74 öğretmenin aileleriyle ağır yaralanan ve sakat kalan 12 öğretmenin banka hesaplarına Kurban Bayramı'ndan önce 10 bin TL yatırdıklarını bildirerek, ''Şu andan itibaren banka hesap numaralarına başvurup parayı alabilirler. 44 ildeki 50'nin üstündeki bankaya parayı gönderdik'' dedi. Milli Eğitim Bakanlığının çalışmasıyla ailelerin banka hesap numaralarının tespit edildiğini söyleyen Özçukurlu, ödeme yaptıkları aileler arasında 10 kişinin Van'da yaşadığını belirtti. Özçukurlu, toplam yardım miktarının 860 bin TL olduğunu belirtti. -Erciş'e öğretmen evi- Öte yandan Vakfın Yönetim Kurulunca Erciş ilçesine öğretmen evi yapılmasının kararlaştırıldığını da belirten Özçukurlu, ''Hayatını kaybeden öğretmenlerin anısını yaşatmak için öğretmen evi yapacağız. Bütün öğretmenlerin rahatça gelebileceği merkezi bir yer. Öğretmen evinde restorant, sosyal tesisler bulunacak. Yatak sayısını 80-100 arasında düşünüyoruz. Depreme dayanıklı yapılacak'' diye konuştu.

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