'MEV seçimlerinde hile yapıldı'

Genel Başkanlığını Milli Eğitim Bakanı Hüseyin Çelik'in yaptığı Milli Eğitim Vakfı genel kurulunda "seçim hilesi" yapıldığı mahkeme kararıyla belgelendi. Yönetim ve denetim kurulları seçiminde "açık tasnif" ilkesine uyulmadığı, oy pusulalarını kimsenin görmesine izin verilmediği de ortaya çıkarıldı. Mahkeme, genel kurulda alınan kararları iptal etti.



Genel Başkanlığını Milli Eğitim Bakanı Hüseyin Çelik'in yaptığı Milli Eğitim Vakfı genel kurulunda seçim hilesine başvurulduğu, "açık tasnif" ilkesine uyulmadığı, oy pusulalarını kimsenin görmesine izin verilmediği ortaya çıktı. Mahkeme, genel kurulda alınan kararların iptaline karar verdi.



Yaklaşık 35 milyon YTL'si yüzlerce gayrimenkulu bulunan Milli Eğitim Vakfı'nın, 2006 yılında gerçekleştirilen genel kuruluna, Milli Eğitim Bakanı Hüseyin Çelik ağırlığını koyup, itirazlara rağmen kendilerinin önerdiği divanın oluşmasını sağlamıştı.



Milli Eğitim Vakfı genel kurulunda, seçimi kaybeden yöneticilerin 2006 yılında açtığı dava önceki gün sonuçlandı. Ankara 9. Asliye Hukuk Mahkemesi'ne bilirkişi Doç.Dr. Ali Akyıldız tarafından sunulan raporda bazı kişilere oy kullandırılmaması, bazılarına ise yasaya aykırı oy kullandırıldığı belirtildi ve şöyle denildi:



"En vahimi de, genel kurulun temel görevi olan yeni yönetim ve denetim kurulu

seçimlerinde 'açık tasnif' ilkesinin uygulanmamasıdır. Oy pusulalarını kimsenin görmesine izin verilmemiştir. Genel kurulda ortaya çıkan iki gruptan biri tarafından seçilen divan, hem genel kurul gündeminde açıkça yer alan sandık kurulu görevini üstlenmiş, hem de diğer grubun temsilcilerinin oy tasnif sayımına gözlemci olarak katılımına imkan vermeyip, gerçekte tasnifin gizli olarak yapılması ile eşdeğer bir icraat gerçekleştirmiştir. Yapılan bu uygulama da gizli oy, açık tasnif usulüne aykırıdır."



Vakıf avukatının itirazlarına rağmen, mahkeme Milli Eğitim Vakfı'nın genel kurulunda alınan kararları iptal etti. Mahkeme kararıyla Milli Eğitim Vakfı karıştı ve nasıl bir düzenleme yapıalacağı konusunda hukuki araştırmalar da başlatıldı. Ayrıca, vakıf yöneticileri hakkında Cumhuriyet Savcılığı'na suç duyurusu yapılmıştı.



