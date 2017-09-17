Metruk binalarda uyuşturucu kontrolü

Selda Hatun TAN/İZMİT (Kocaeli), (DHA)- KOCAELİ Emniyet Müdürlüğü Narkotik Büro ekipleri uyuşturucu satıcılarının ve kullanıcılarını yakalayabilmek için metruk binalarda kontrollerde bulundu.

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Narkotik Büro ekipleri uyuşturucu satıcı ve kullanıcılarına yönelik metruk binalarda kontrollerde bulundu. Kocaeli\'deki denetimler kapsamında 86 polis 3 narkotik köpeği ile 140 metruk bina ve çevresinde arama yaptı. Metruk binalar didik didik aranırken, şahısların kimlikleri kontrol edildi. Yapılan aramalarda herhangi bir suç unsuruna rastlanılmadı.



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