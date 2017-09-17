T24 LogoT24 Logo
Gündem

Metruk binalarda uyuşturucu kontrolü

Selda Hatun TAN/İZMİT (Kocaeli), (DHA)- KOCAELİ Emniyet Müdürlüğü Narkotik Büro ekipleri uyuşturucu satıcılarının ve kullanıcılarını yakalayabilmek için metruk binalarda kontrollerde bulundu

17 Eylül 2017 18:01

Selda Hatun TAN/İZMİT (Kocaeli), (DHA)- KOCAELİ Emniyet Müdürlüğü Narkotik Büro ekipleri uyuşturucu satıcılarının ve kullanıcılarını yakalayabilmek için metruk binalarda kontrollerde bulundu.
Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Narkotik Büro ekipleri uyuşturucu satıcı ve kullanıcılarına yönelik metruk binalarda kontrollerde bulundu. Kocaeli\'deki denetimler kapsamında 86 polis 3 narkotik köpeği ile 140 metruk bina ve çevresinde arama yaptı. Metruk binalar didik didik aranırken, şahısların kimlikleri kontrol edildi. Yapılan aramalarda herhangi bir suç unsuruna rastlanılmadı.  

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Selda Hatun TANİZMİT Kocaeli DHA KOCAELİ Emniyet Müdürlüğü Narkotik BüroKocaeli Emniyet Müdürlüğü Narkotik BüroKocaeliYapılan

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Prof. Eker'den Dr. Öz ve Karatay'a yanıt: Bu insanların beslenme...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Ahmet Hakan, eski CHP'li vekilin sözlerine sinirlendi; yayından aldı: Bağlamayın...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Milli Eğitim Bakanlığı'nın öğretmenlere dağıttığı kitapta başı açık ve kapalı...

Yeni partiler Ankara kulislerini hareketlendirdi; İyi Parti, Gelecek Partisi, Saadet...

Albayraklar savunma sanayiinden 'vuruşarak' çekiliyor: "İhtiyacımız olan desteğe bir türlü...

İrem Sak: Hayatıma girecek kişi nefes alsın yeter...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24