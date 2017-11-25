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Metruk binalarda uyuşturucu aradılar

Yusuf BAŞTUĞ/ ADANA, (DHA)- ADANA uyuşturucuyla mücadele kapsamında polisler, metruk binalarda eğitimli köpek eşliğinde uyuşturucu madde aradı

25 Kasım 2017 14:59

Yusuf BAŞTUĞ/ ADANA, (DHA)- ADANA uyuşturucuyla mücadele kapsamında polisler, metruk binalarda eğitimli köpek eşliğinde uyuşturucu madde aradı.
Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezindeki çok sayıda metruk binada sabah erken saatlerde uyuşturucu madde ve kullananlara yönelik operasyon düzenledi. Narkotik eğitimli uzman köpek Şans\'ın da katıldığı operasyonda, metruk binaların her yeri arandı. Toplam 60 kişiyle ilgili işlem yapılan operasyonda, uyuşturucu kullanımında yararlanılan çok sayıda şırınga da bulundu. Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü\'ne bağlı polislerin uzun namlululu silahlarla destek verdiği operasyon, yaklaşık 3 saat sürdü.

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