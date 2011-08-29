-Metruk binada biriken suda boğuldu ZONGULDAK (A.A) - 29.08.2011 - Zonguldak'ta, koruma altındaki metruk kömür yıkama binasına tuvalet ihtiyacını gidermek için giren genç, yapının içindeki kuyudan su dolu kömür havuzuna düşerek boğuldu. AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Soğuksu Caddesi'ndeki pazar yerinde esnaflık yapan Mesut Karaoğlu (24), yarın satış yapacağı yeni gelen ürünlerini tezgahına yerleştirdiği sırada tuvalet ihtiyacını gidermek için Mimarlar Odası Zonguldak Temsilciliğinin başvurusu üzerine 2006'da koruma altına alınan Türkiye Taşkömürü Kurumunun (TTK) eski kömür yıkama tesisine girdi. Kömür yıkama işine göre dizayn edildiğinden içinde kuyular bulunan metruk haldeki binada karanlıkta yürüyen Karaoğlu, yaklaşık 4 metre derinliğindeki içi yağmur suyuyla dolan kömür yıkama havuzuna düştü. Karaoğlu'nun uzun süre gelmemesinden şüphelenen arkadaşı, durumu polise bildirdi. Polis ekipleri binada yaptığı araştırmada gencin, tesisin zeminindeki su dolu havuza düştüğünden şüphelenmesi üzerine deniz polisi, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ile Zonguldak Belediyesi itfaiye ekiplerine haber verdi. Deniz polisi, havuza indirilen merdiven yardımıyla bulanık suda ucu kancalı demir kullanarak yaptığı aramada Karaoğlu'nun cesedini buldu. Gencin cesedi, olay yerine gelen savcının incelemesinin ardından Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor. -Tesisin yıkılmaması tepkilere yol açmıştı- Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Genel Müdürlüğü, 1956'dan itibaren kuruma bağlı Kozlu ve Üzülmez Müessese Müdürlüğü maden ocaklarında üretilen kömürün yıkandığı (lavuar) tesisin, kurumun ihtiyacına cevap vermediği dolayısıyla yıkımına karar verdi. Kömür yıkama işlemlerinin hizmet alımıyla gerçekleştirilmesine yönelik ihalenin ardından Kozlu ve Üzülmez'e 250 ton/saat kapasiteye sahip 2 tesis kurularak, 16 Ağustos 2006'da merkez lavuarının sökümüne başlandı. Tesisin kaldırılmasıyla kentte 142 bin metre kare alan kazandırılması hedeflenirken, Mimarlar Odası Zonguldak Temsilciliği'nin, 26 Eylül 2006'da tesisin tarihi niteliği bulunduğu gerekçesiyle Karabük Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kuruluna müracaatından sonra çalışmalar durduruldu. Lavuarda incelemelerde bulunmalarının ardından toplanan koruma kurulu, cumhuriyet döneminin ilk sanayi yapılarından biri olduğu bildirilen lavuarın oy çokluğuyla koruma altına alınmasına karar verdi. Binanın yıkılmaması üzerine kent merkezindeki tesis alanının değerlendirmesine yönelik çeşitli projeler gündeme gelmesine karşın metruk binanın bulunduğu bölgede herhangi çalışma başlatılamadı.