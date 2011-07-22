-METROYA "KÖYLÜ TRENİ" BENZETMESİ ADANA (A.A) - 22.07.2011 - Adana Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Zihni Aldırmaz, halk arasında metro olarak adlandırılan hafif raylı sistem için ''Köylü Treni'' benzetmesi yapan Çukurova Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Alper Akınoğlu'na bu üslubunun yakışmadığını belirtti. Aldırmaz, yazılı açıklamasında, profesör unvanını taşıyan bir bilim adamının, hem de ''rektörlük gibi sorumluluk taşıyan bir mevkide oturan bir insanın konuşurken daha dikkatli olmasını'' beklediklerini kaydetti. Rektör Akınoğlu'nun, dün düzenlediği basın toplantısında, metro için ''Köylü treni'' benzetmesi yaptığını anımsatan Aldırmaz, ''Bu sözler, bir rektörü hiç yakışmayan üslup. Sayın Akınoğlu'nu rektör gibi davranmaya davet ediyorum. Köylü bizim efendimizdir, baş tacımızdır'' ifadelerini kullandı. Aldırmaz, metronun üniversiteye gitmesine karşı çıkanların, daha önce de birçok hizmeti engellediğini savundu. Aynı zihniyetin, TOKİ Hastanesi'ne karşı çıktığını, bahçesindeki cami olan ve hasta yakınlarının yararlanacağı ihalesi bile yapılmış otel inşaatını dava edip, iptal ettirdiğini belirten Aldırmaz, şunları belirtti: ''Aynı zihniyet Çatalan İçme Suyu'nun üniversite arazisinden geçişini de 6 ay engellemişti. Bu hizmetleri engelleyenler şimdi de hayırsever bir iş adamının Adana'ya Fen Lisesi yaptırmak istemesine karşı çıkıyor. Arazi için 'zeytin gen bahçesi' diye kamuoyuna yanlış bilgi vererek fen lisesini engellemeye çalışıyor. Sayın Akınoğlu'nu sağduyulu olmaya ve Eskişehir örneğini incelemeye davet ediyorum. İki üniversitenin kentle ve halkla bütünleşmesi sonucu Eskişehir'in geldiği noktaya baksınlar. Kent ve halkla bütünleşmekten korkmasınlar.'' Aldırmaz, Rektör Prof. Dr. Alper Akınoğlu'nun çifte standart uyguladığını da savunarak, ''Hasta yakınları için yaptırılmakta olan otel inşaatını mahkeme kararıyla iptal ettiren, Fen Lisesine karşı çıkan, Çatalan suyunu 6 ay geciktiren, metroyu üniversiteye istemeyen Akınoğlu, hastane bitişiğindeki otoparkı, imar çalışması yapmadan kaçak olarak otele çevirirken, 'ihtiyaçtan' diyor. Bu çifte standart değil midir?'' ifadesine yer verdi . Çukurova Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Alper Akınoğlu, dün rektörlük binasında düzenlediği basın toplantısında, Adana Büyükşehir Belediyesi tarafından yaptırılan ve halk arasında metro olarak adlandırılan hafif raylı sistem için üniversite senatosunun ''köylü treni'' benzetmesi yaptığını, bu nedenle, belirlenen üniversite güzergahına karşı çıktığını açıklamıştı.