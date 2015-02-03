MetroPOLL'ün anketine göre AKP'li seçmen Charlie Hebdo, laiklik ve 'İslam'da terör' konularında ne düşünüyor?

Dünyanın gündemine oturan Charlie Hebdo dergisine yönelik saldırının ardından kamuoyunda tartışma yaratan “İslam algısı” ve “şiddet”le ilgili MetroPOLL araştırma şirketi dikkat çeken sonuçların yer aldığı anket yaptı. Buna göre, AKP seçmeninin yüzde 56’sı Charlie Hebdo saldırısını yabancı istihbarat örgütlerinin yaptığı kanaatinde.

Dünyanın gündemine oturan Charlie Hebdo dergisine yönelik saldırının ardından kamuoyunda tartışma yaratan “İslam algısı” ve “şiddet”le ilgili yapılan ankette, katliamın “asıl mağduru” olarak, öldürülen 12 kişiyi görenlerin oranı ise yüzde 22. Toplumun yüzde 24 saldırıların asıl mağdurunun Avrupa’da yaşayan Müslümanlar olduğunu düşünürken yüzde 43’lük en büyük kesim, asıl mağdurun İslam dünyası olduğu kanısında.

Taraf'tan Ayfer Çalıkıran'ın haberine göre, AKP’liler arasında asıl mağdurun İslam dünyası olduğunu düşünenlerin oranı yüzde 55’e çıkarken, ölen Fransızların asıl mağdur olduğunu belirtenlerin oranı yüzde 15’e düşüyor. Yabancı istihbarat örgütlerinin Paris saldırısını gerçekleştiği kanaati yüzde AKP’li seçmende 56’ya çıkıyor. Araştırma, şiddet, dini değerler ve medeniyetler çatışması hakkında kamuoyu algısını ele alıyor. 17-20 Ocak 2015 tarihleri arasında 28 ilde, 2 bin 759 kişi ile yüz yüze yapılan anketin sonuçları şöyle:

Toplumun yüzde 51’i islamda Reformu gerekli bulumuyor “Charlie Hebdo saldırını kim gerçekleştirdi” sorusuna verilen cevapta toplumun yüzde 31’i saldırıyı radikal İslamcı bir grubun yaptığını düşünürken yüzde 44’ü yabancı istihbarat örgütlerinin yaptığı kanısında. AKP’li seçmende yabancı istihbarat örgütlerinin Paris saldırısını gerçekleştiği kanaati yüzde 56’ya çıkıyor. Anketteki bu veriler şöyle yorumlanıyor: “Bu, Türkiye’de komplocu fikirlerin nasıl yaygınlaştığının, özellikle AKP tabanında ilgi ve destek gördüğünün bir ifadesi. Görülen ve bilinen yerine, görülmeyen ve bilinmeyenle olup biteni açıklamak ‘gerçeklik’ten kopuşun bir eşiği. İçeriğinin bütün belirsizliğine, tanımlamadaki muhtemel bütün farklılıklara rağmen toplumun yüzde 37’lik önemli bir kesimi ‘İslam’da reformun gerekli’ olduğunu düşünmektedir. Bu fikre katılmayanlar yüzde 51 gibi bir çoğunluk da olsa ‘reform fikrinin azımsanmayacak bir toplumsal tabanı olduğu anlaşılmaktadır.”

Yüzde 58’e göre Müslümanlar gerçek İslam’ı temsil etmiyor

Araştırmada, “Sizce Müslümanlar gerçek İslam’ı temsil ediyor mu” sorusu da yöneltildi. Toplumun ancak yüzde 33’ü Müslümanların gerçek İslam’ı temsil ettiği kanısında. Gerçek İslam mevcut Müslümanların yaşamlarından öte, onların üstünde görülüyor. Müslümanların gerçek İslam’ı temsil etmediğini düşünenlerin oranı yüzde 58. Toplumun yüzde 40’ı din adamlarının gerçek İslam’ı temsil ettiğini düşünürken yüzde 50 bu kanıda değil. Gerçek İslam’ı kimin temsil ettiği konusunda toplumun net bir cevabı yok. Dini cemaat ve grupların gerçek İslam’ı temsil ettiğini düşünenlerin oranı ise yüzde 20. Yüzde 68 bu kanaati paylaşmıyor.

Dindar Müslümanlar en çok CHP’lileri endişelendiriyor

Araştırmaya göre, toplumun yüzde 38’i “etrafında gördüğü dindar Müslümanların kendilerini endişelendirdiğini” söylüyor. Etrafında gördüğü dindar Müslümanların kendilerini “rahatlattığını” ifade edenlerin oranı ise yüzde 29. Bu oranlar partiler bazında ise şöyle: AKP’lilerin yüzde 17’si, CHP’lilerin yüzde 65’i, MHP’lilerin yüzde 46’sı ve HDP’lilerin yüzde 50’si etrafındaki dindar Müslümanlardan endişelendiklerini söylüyor.

Dindarlara güven konusu değişmedi

Son yıllarda dindar Müslümanlara yönelik güveninin artığını söyleyenler toplumun yüzde 18’ini oluştururken, güveninin azaldığını ifade edenler yüzde 35. Yüzde 42’lik büyük kitle güvenlerinde bir değişme olmadığını belirtiyor. AKP’lilerin yüzde 18’i, CHP’lilerin yüzde 63’ü, MHP’lilerin yüzde 37’si ve HDP’lilerin yüzde 44’ü son yıllarda dindar Müslümanlara olan güvenlerinin azaldığını söylüyor.

‘Devlet laik olmalı’ diyenlerin sayısı azaldı

12 yıllık AKP iktidarı boyunca en çok tartışma konularından biri de “laiklik.” Anketteki verilere göre toplumun yüzde 67’si insanların hem laik hem de Müslüman olmalarını mümkün görüyor. Bu fikirde olmayanların oranı ise yüzde 23. “Devlet laik olmalıdır” görüşünü dile getirenler toplumun yüzde 71’ini oluşturuyor. Devletin laik olması gerekmediğini düşünenlerin oranı yüzde 19. AKP tabanında “devlet laik olmalıdır” diyenlerin oranı yüzde 52. AKP’lilerin yüzde 33’ü ise “laik devlet”i gerekli görmüyor. “Devlet laik olmalıdır” diyenlerin oranı geçen yıla göre yüzde 85’ten yaklaşık 15 puan düşerek yüzde 71’e geriledi. “Devlet laik olmamalıdır” diyenler de geçen yıla göre yüzde 9’dan yüzde 19’a çıktı.

Yüzde 55: Haçlı seferleri sürüyor

Ankette yer alan bir diğer konu ise Batı’nın hâlâ “Haçlı seferleri” tarzı saldırılarının devam edip ettiği. Toplumun yüzde 55’i İslam’a yönelik Haçlı saldırılarının sürüğünü düşünüyor. Bu oran AKP’lilerde yüzde 66’ya çıkıyor. CHP’lilerin yüzde 39’u, MHP’lilerin yüzde 55’i ve HDP’lilerin yüzde 32’si Haçlı saldırılarının sürdüğü kanısında. Haçlı fikrini benimsemeyenler en yüksek yüzde 56 ile HDP seçmeni arasında çıkıyor.

Türkiye’nin yüzde 20’si Paris saldırısını onayladı

Anket sonuçlarına göre, toplumun yüzde 56’lık bir kesimi mizah dergisi Charlie Hebdo’nun Muhammed Peygambere hakaret ettiğini, ama insanların öldürülmelerinin yanlış olduğunu belirtiyor. Toplumun yüzde 20’lik önemli bir kesimi ise dergi çalışanlarının Peygamberin karikatürünü yayınlayarak hakaret ettiklerini ve karşılığını aldıkları kanısında. Toplumun yüzde 16’lık bir kısmı da saldırıları “ifade özgürlüğüne karşı” olarak niteliyor.