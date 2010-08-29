-METROPOLLERDEKİ SANSASYONEL EYLEMLER ENGELLENDİ DİYARBAKIR (A.A) - 29.08.2010 - Diyarbakır Valisi Mustafa Toprak, LPG tankı içerisinde ele geçirilen 65 kilogram ağırlığındaki patlayıcı maddenin, terör örgütü tarafından metropol illerde sansasyonel eylemler için kullanılmak üzere hazırlandığını bildirdi. Vali Toprak, Diyarbakır Emniyet Müdürlüğünde düzenlediği basın toplantısında, bölücü terör örgütünün son dönemlerdeki sansasyonel nitelikteki bombalı saldırı eylemleri ile finans kaynaklarından olan uyuşturucu ticaretine yönelik yapılan istihbarat ve takip çalışmaları sonucunda, Silvan yolu üzerindeki Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü önünde operasyonel çalışmalar başlatıldığını söyledi. 26 ağustosta yapılan çalışmalar sırasında bir kamyonun kasasındaki plastik pencereler arasında, çuvallar içerisine gizlenmiş vaziyette 65 kilogram kubar esrar ile büyük boy bir varil içerisine gizlenmiş LPG tankı içinde patlayıcı madde ve düzeneklerin ele geçirildiğini bildiren Vali Toprak, yakalanan 3 kişi ile ilgili tahkikatın Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Şube Müdürlüğünce yürütüldüğünü, söz konusu kişilerin adli makamlara sevk edildiğini vurguladı. Kamyonda yapılan aramada, bir adet büyük boy varil içerisine gizlenmiş 24 kilogramlık araç LPG tankının içinde, 64 kilogram el yapımı patlayıcı madde ile 1 kilogram plastik patlayıcının bulunduğunu belirten Toprak, ayrıca 2 adet elektrikli kapsül, bomba düzeneğinde kullanılan kablo ve bant parçaları, örgütsel dökümanlar, 65 kilogram esrar, sahte kimlik ve sürücü belgesi, cep telefonları, sim kartları ve hafıza kartlarının ele geçirildiğini bildirdi. Söz konusu patlayıcı madde ve düzeneklerin, 11 Haziranda İzmir'de ele geçirilen ve 5 Ağustosta Ergani'de etkisiz hale getirilen el yapımı bombalarla aynı özelliklere sahip olduğu bilgisini veren Vali Toprak, bu patlayıcıların Diyarbakır'daki kırsal alanda faaliyet gösteren bölücü terör örgütü mensuplarınca hazırlandığını söyleyerek, ''Yakalanan şahısların patlayıcı maddeyi metropol illerinde sansasyonel nitelikte bombalama eylemi gerçekleştirme hazırlığındaki şahıslara ulaştırma gayreti içerisinde oldukları tespit edilmiştir'' bilgisini verdi.