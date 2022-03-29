Metropoll: Halkın yüzde 46'sı, muhalefet liderlerinin 28 Şubat'ta düzenlediği toplantıdan habersiz

Metropoll Araştırma'nın anketine göre; halkın yüzde 46,3'ü, 6 muhalefet liderinin Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem Mutabakat Metni'ni kamuoyuna duyurduğu 28 Şubat toplantısından haberdar değil.

CHP, İyi Parti, Saadet Partisi, DEVA Partisi, Gelecek Partisi ve Demokrat Parti liderleri, ilk görüşmelerinin ardından mutabık kaldıkları Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem metnini 28 Şubat'ta kamuoyu ile paylaştı. Metropoll Araştırma, Mart ayında yaptığı ankette, seçmene söz konusu toplantıdan haberdar olup olmadığını sordu.

Buna göre, katılımcıların yüzde 53,7'si haberdar olduğunu söylerken, yüzde 46,3'ü de haberdar olmadığını söyledi.

Parti tabanlarına bakıldığında ise AKP seçmenin yüzde 52,2'sinin, MHP seçmeninin de yüzde 42,4'ünün toplantıdan haberdar olmadığı görüldü.

CHP tabanında ise haberi olmayanların oranı yüzde 40,2 olurken, bu oran İyi Parti'de yüzde 24,3; HDP'de yüzde 48,3; SP'de yüzde 50; DEVA'da yüzde 41,4 oldu.